Alba Leiva, sobre la obsesión de Trump con el petróleo venezolano: "Me fijaría más en el marketing de cara a los votantes que en los beneficios reales"

laSexta Columna analiza en este vídeo la obsesión de Donald Trump por deshacer las nacionalizaciones venezolanas del petróleo, así como los ataques a Europa por su apuesta por las renovables para independizarse energéticamente de EEUU.

[[LINK:INTERNO|||Article|||696026a7c347b0e419eb3455|||Las petroleras rinden pleitesía a Donald Trump]] para que les permita participar del petróleo venezolano. Él, mientras tanto, aprovecha para colar un mensaje contra esa Europa que en lugar de su petróleo prefiere energías verdes beneficiando a China, a la cabeza mundial en producción y consumo de energía eólica.

Para Europa, esos molinos son una de las formas de combatir la dependencia energética del trumpismo, un camino hacia las renovables que Carlota García Encina, investigadora principal para Estados Unidos en el Real Instituto Elcano, ve que no tiene vuelta atrás: "Incluso los propios países del Golfo están en esta transición de energía verde. Son absolutamente conscientes de que, en el medio largo plazo, no van a poder vivir solo del petróleo".

Sin embargo, Trump sigue empeñado en mirar al pasado y apuesta por deshacer las nacionalizaciones venezolanas. Pero la realidad es que la pesadilla expropiadora de Estados Unidos con el petróleo venezolano no empezó con Chávez, sino antes, en los 70, con mandatarios cercanos al 'imperio'.

Dolores Dobarro llegó a ser viceministra de Energía en Venezuela con uno de esos amigos de Estados Unidos. Explica que por las primeras nacionalizaciones las petroleras estadounidenses que operaban allí fueron indemnizadas con "más de un billón de dólares".

Hasta que llegó Hugo Chávez, que expropió lo que aún manejaban las petroleras y se quedó, por ejemplo, con las lanchas de las empresas. Sin embargo, las empresas no estaban de acuerdo y "fueron a la vía judicial para reclamar", recuerda Dobarro en el vídeo sobre estas líneas.

Desde entonces miles de millones de euros han sido pagados por Venezuela, pero el país caribeño sigue debiendo dinero. Ahora, para que las empresas consigan todos los petrodólares deseados, necesitarán al menos una década y, señala Alba Leiva, redactora en 'El Orden Mundial', "inversiones millonarias".

Por ello, considera que habría que fijarse más en "el marketing de poder decirle a tus votantes que van a sacar muchísimo dinero de las explotaciones en Venezuela que en los beneficios reales".

