125 años de imperialismo estadounidense y obsesión por Cuba: de Trump al presidente que declaró la guerra a España

laSexta Columna establece en este vídeo un paralelismo entre los presidentes Donald Trump y William McKinley, separados por 125 años pero con muchas cosas en común, desde los aranceles a su obsesión por Cuba.

125 años separan a Donald Trump de su predecesor en el cargo, y gran referente, William McKinley, con el que comparte algunos 'vicios', como los aranceles.

También tienen en común su ambición por controlar Cuba, porque McKinley fue el presidente de EEUU que se hartó de que fuera España quien mandaba en la isla.

McKinley primero intentó comprar Cuba bajo la amenaza de ir a la guerra, como [[LINK:INTERNO|||Article|||6967ec2f69df870008ea6fd9|||ahora Trump en Groenlandia]]. Así que cuando España se negó, basaron su intervención en mentiras.

Primero llevaron el acorazado Maine a Cuba y cuando estaba atracado en el puerto de La Habana explotó matando a más de 250 marines americanos. La prensa amarillista estadounidense se inventó pruebas acusando a España y el Congreso norteamericano nos declaró la guerra.

En solo cuatro horas nos hundieron siete barcos. Murieron 350 españoles y un solo estadounidense. Perdimos Cuba, pero también Puerto Rico y Filipinas. Acababa de nacer el nuevo imperio yanki.

Carlota García Encina, investigadora principal para Estados Unidos del Real Instituto Elcano, explica que tras esta expansión "están los intereses económicos".

Tras la victoria, Estados Unidos ocupa Cuba a base de militares y solo acepta marcharse incluyendo en la constitución de la isla su derecho a intervenir militarmente si le interesaba. Algo parecido a lo que está pasando con Venezuela.

Carlota no cree que la intervención de Estados Unidos en Venezuela vaya más allá, principalmente porque la base MAGA de Trump "no quiere ningún tipo de compromiso a largo plazo, militar, en un país como Venezuela".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'El nuevo imperialismo yanki: ¿se puede parar a Trump?' en atresplayer.