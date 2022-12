La capitán del Ejército de Tierra, tras sufrir el acoso sexual en Valladolid, se lo cuenta a sus superiores en su base. Sin embargo, no hubo ningún superior que actuara contra el acoso de teniente coronel Lezcano-Mújica hacia Zaida. "Si un coronel quiere ascender a general y para eso necesita el apoyo de otros generales, no tiene que dar problemas y cesar a un teniente coronel puede ser un problema", comenta la oficial. O sea, no lo denuncian por miedo a sus carreras.

"Me dijeron que puse la denuncia porque no me habían dado una vacante"

Además, Zaida explica que sus superiores pensaban que lo que había pasado no era para tanto. "Al principio yo era una desquiciada. De hecho, llegaron a decir que yo había puesto la denuncia porque a mí no me habían dado una vacante", asegura.

La oficial confiesa que no le denunció nada más llegar de ese viaje por cobardía. En ese momento, pensaba que "si ponía una denuncia contra un teniente coronel que tiene detrás el respaldo de grandes familias del Ejército y tiene la influencia que tiene, yo ya no tenga nada que hacer con mi carrera. Y yo disfrutaba en ese momento, era feliz. Salir de maniobras con mi unidad, ir al Líbano o ejercer todos los días, me hacía sentir pletórica". Por eso aguantó y no denunció, aunque confiesa que aguantó "demasiado".