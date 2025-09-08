Wyoming recuerda que las pasó "realmente putas" cuando le "hicieron un boicot" en televisión en 1994: "Con los niños, la casa y la hipoteca..."

El Gran Wyoming repasa su trayectoria televisiva recordando la "censura" de 'El peor programa de la semana' y cómo su peculiar estilo lo llevó a presentar El Intermedio, a pesar de verse a sí mismo como "el anti presentador".

El Intermedio arrancó como un programa semanal y después pasó a ser diario. Una propuesta que en un principio alarmó al presentador, ya que pensaba que "requeriría de un nivel de disciplina mayor". "Y yo soy el anti presentador, un tío despistado, me trabuco...Pero esta cosa de ser raro te lleva a que todos los proyectos que molan te los ofrezcan a ti", confiesa el Gran Wyoming, que repasa sus 41 años de trayectoria televisiva, 20 de ellos al mando de El Intermedio.

En este fragmento Gonzo recuerda la primera vez que pensó: "¿quién es este tío?". Fue en diciembre de 1994, con 'El peor programa de la semana'.

"Eso fue un programón con un casting que ahora no se podría hacer, porque en el equipo actoral estaban Pablo Carbonell, Jesús Bonilla, Santiago Segura, Anabel Alonso...Hicimos unos 'sketchs' que ahora no se harían ni de coña", recuerda el presentador, que trae al presente algunos momentos destacados del programa como la "Escuela Nacional de Obispos" o la "Asociación Nacional de Hijos de Puta".

"Una pena que por una cuestión política profiláctica nos mandaran a todos a la puñetera calle. Fue muy duro, porque era un programa acojonante de bonito y a mí esto me provocó un daño tremendo, porque este programa tuvo un inconveniente: que nadie lo escuchaba porque estaba gobernando el PSOE. Entonces, toda la derecha estaba encantada con que quitaran ese programa blasfemo. Luego, la parte que sería El País y tal, no querían saber nada de esa mierda y lo que publicaban era que no teníamos índices de audiencia, que era falso. Entonces yo iba diciendo que era un programa que nos habían censurado. Y así, me hicieron un vacío total y ahí dije: 'hostia, con los niños, la casa, la hipoteca, que ahora no la puedo pagar...' Las pasé realmente putas", desvela Wyoming.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo desvela todo lo que había detrás del boicot a 'El peor programa de la semana'.

*Vuelve a ver el programa completo deSalvados: El Gran Wyoming, El Gran Chechu en atresplayer.com.