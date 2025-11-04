Víctor Manuel, en Salvados: "Hay gente a la que no le gusta que use la palabra España, pero a mí no se me ha caído nunca España de la boca"

Este domingo, a partir de las 21:35 h, Gonzo entrevista a Víctor Manuel en la que será la novena entrega de esta temporada de Salvados. El cantautor se sincera en el programa sobre su vida personal y profesional, además de hablar de su visión de España y de la política.

"Cuando hablen de la patria, no olviden que es mejor sentirla a nuestro lado que ser su salvador"- Víctor Manuel (Esto no es una canción).

En un bar de Madrid, castizo y de los de antes, de los que ya pocos quedan en la capital, Gonzo y Víctor Manuel se encuentran en este noveno programa de la nueva temporada de Salvados, como podemos ver en el breve avance que ofrecemos en el vídeo sobre estas líneas.

El cantautor es el protagonista de la entrevista que se emitirá el próximo domingo en laSexta, además del creador del himno que corona esta noticia. El asturiano lleva décadas reflexionando sobre el concepto de la patria y su idea de España, como lo demuestra en esta charla con el periodista. No en vano, también es el compositor de 'España, camisa blanca' que tanto emociona entonada en la voz de Ana Belén y en la suya propia.

"Supongo que hay gente a la que no le gusta nada que yo utilice la palabra España, pero a mí no se me ha caído España nunca de la boca", dice con orgullo. "Considero español a todo el que tengo al lado, todo el que viene a trabajar, a dar el callo. Es tan español como lo soy yo. Eso es lo que les jode", reflexiona en el programa de laSexta.

En esta temporada de Salvados...

El Gran Wyoming fue el encargado de inaugurar esta etapa del programa, que también ha contado con la participación de destacadas figuras como Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina.

A lo largo de sus emisiones, el formato ha abordado algunos de los acontecimientos más sobrecogedores de la historia reciente de España, entre ellos el accidente del tren Alvia en 2013 o la huida de un grupo de boinas verdes del servicio militar en la COE en 1994. Además, el espacio ha recuperado la memoria de Xosé Humberto Baena, uno de los últimos ejecutados durante el franquismo, y ha investigado el hasta ahora poco conocido en nuestro país Caso Goodyear, además de andentrarse en el mundo de las estafas telefónicas.

