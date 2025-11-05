Víctor Manuel, sobre la noticia de ABC en la que se refieren a él como "el marido de Ana Belén" y no como cantante: "Eso es Ansón puro"

El cantautor asturiano Víctor Manuel, conocido por canciones tan emblemáticas como 'Soy un corazón tendido al sol' o 'Solo pienso en ti', es el entrevistado de Salvados del próximo domingo. Y sí, también es el marido de Ana Belén.

'La Metralleta', una de las tiendas de discos más emblemáticas de Madrid, es uno de los escenarios del próximo programa de Salvados en el que Gonzo entrevista a Víctor Manuel.

En el breve avance que puede verse en el vídeo sobre estas líneas, el periodista recuerda junto al mítico cantautor asturiano, compositor de himnos como 'El abuelo Vitor', 'Solo pienso en ti' o 'España camisa blanca', esta última, entonada casi siempre por la también cantante Ana Belén, una noticia del ABC en la que la mencionan precisamente a ella.

"El marido de Ana Belén", escriben como descripción de Víctor Manuel en ese artículo. "Eso es Ansón puro, de Luis Mari. Yo nunca he sido cantante, he sido el marido de Ana Belén", dice entre risas.

Al parecer, siempre se refiere a él de esta manera. "Debía de hacerle gracia a él", comenta sin perder la sonrisa.

En esta temporada de Salvados

En la nueva temporada de Salvados, la primera voz en arrancar la aventura fue la de El Gran Wyoming, seguida por invitados de peso como Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina.

Durante sus entregas, el programa ha puesto el foco en episodios duros y decisivos de la historia reciente española: desde el trágico accidente del Alvia en 2013 hasta la fuga de varios boinas verdes de la COE en 1994.

También ha rescatado la historia de Xosé Humberto Baena, ejecutado en los últimos días del franquismo, y ha sacado a la luz el apenas conocido Caso Goodyear en nuestro país, además de bucear en el universo de las estafas telefónicas.

Este domingo, en laSexta, 'Salvados: Víctor Manuel', a partir de las 21:35 h.