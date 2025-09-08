"Somos la puta aldea de Astérix en la programación": El Gran Wyoming reivindica el papel de El Intermedio en la televisión de España

"La gente de mi onda, la gente cabal y decente está en un desconsuelo absoluto y de hecho, la televisión no les representa. Nosotros somos la puta aldea de Astérix en la programación", defiende El Gran Wyoming en Salvados.

Es el año 2025. Toda la Galia está ocupada por los romanos... ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste, todavía y como siempre, al invasor.

En el corazón de laSexta, El Intermedio sigue resistiendo como un clásico televisivo que este año cumple dos décadas en antena. Entre cámaras, guiones y bromas, se revela el secreto de su longevidad: la mezcla de rigor y desparpajo que caracteriza a Sandra Sabatés y a El Gran Wyoming. Un espectáculo al que hoy asiste en directo, entre bambalinas, el equipo de Salvados.

"A las 20 h u 20:30 h estamos solos tú y yo. Leemos las partes nuestras que ya están en el Cue, y a partir de ahí, rienda suelta a lo que pueda surgir", cuenta Sabatés minutos antes de la emisión en directo. Mientras tanto, Gonzo observa desde las gradas. El periodista regresa por una noche a la que fue su casa durante nueve años, tras seis al mando del programa que dirige y presenta.

Wyoming, fiel a su estilo mordaz, no oculta la tensión que se vive antes de cada directo. "Pero que es muy poco tiempo, siempre vamos de culo. Nos mandan 40 folios que hay que leer, entender, hay cosas con las que no estamos de acuerdo, a veces descubrimos erratas o fallos. Ella es muy meticulosa, yo soy muy cascarrabias. Así que esto es un proceso", admite entre risas.

El presentador insiste en que no se ve como periodista: "De eso no tengo absolutamente nada. Yo no vivo esto de forma distante como los periodistas que yo conozco. Tengo sentimiento real de las cosas, una ideología, soy completamente impermeable a la estupidez, al fascismo y todo eso". Sin embargo, confiesa que la obligación de tratar la actualidad a diario le ha pasado factura: "Yo sufro mucho aquí con la información que recibo", asegura para después reconocer que ahora está "más cascarrabias".

Wyoming lanza una de las frases que mejor define la filosofía del programa: "La gente de mi onda, la gente cabal y decente está en un desconsuelo absoluto y de hecho, la televisión no les representa. Nosotros somos la puta aldea de Astérix en la programación y eso, la gente nos lo agradece". Una declaración que subraya la esencia rebelde de El Intermedio, que se mantiene como un reducto crítico y combativo dentro del panorama televisivo español.

*Vuelve a ver el programa completo de Salvados: El Gran Wyoming, El Gran Chechu en atresplayer.com