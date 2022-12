ROVIRA DICE QUE C'S NO PUEDE REPRESENTAR A CATALUÑA

Rovira asegura que el discurso de Ciudadanos sobre la educación en Cataluña "alimenta la tensión política en las escuelas" y se dirige a Arrimadas: "No podéis representar a Cataluña contando cosas que no son verdad". Dice que "los libros que enseña Rivera en el Congreso no son libros de texto". Arrimadas ha contestado: "Lo que alimenta la tensión es decirles a los niños que sus padres guardias civiles son asesinos".