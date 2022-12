El escritor italiano Roberto Saviano asegura que el supuesto contacto entre la banda terrorista ETA y el narcotráfico es un tema “un poco controvertido porque cuando yo conté esto, personas de las que me fío mucho en España, periodistas muy serios, me dijeron: ‘Roberto, no, esto aquí no sucede’. Incluso Rubalcaba, exministro del Interior, con el que tuve una larga discusión y que compartía una parte de mi análisis, me dijo: “No, ETA no trafica con drogas”.

Algo que a Roberto le parecía “increíble porque las fuentes que yo tenía, una investigación de la DDA de Catanzaro, en Italia, la declaración de un arrepentido que se llama Spinello, la declaración de otro arrepentido que se llama Prestieri, estor tres elementos y otros, demostraron que ETA estaba relacionada con el narcotráfico”, asegura. De hecho, “cuentan que los camorristas italianos iban al País Vasco para hablar con etarras y comprar cocaína”, explica.

"La izquierda española no quiere decir que ETA trafica con coca"

A pesar de que lo han corroborado sus fuentes, Saviano no ha querido menear mucho ese tema de ETA y su vinculación al narcotráfico en su libro, porque “he intuido que España no quiere hacerme caso en este tema”. Y es que tiene la sensación de que “la izquierda española no quiere decir que ETA trafica con coca porque eso impediría cualquier forma de pacificación, porque no se puede hacer la paz con narcotraficantes”. Saviano le explica a Jordi Évole que todos los italianos que estudian este tema después de un tiempo lo dejan porque “las autoridades españolas prefieren dejarlo pasar”

El italiano alertaba en el año 2009 que podía ser la misma banca la que acabase blanqueando el dinero del narcotráfico, algo que ha pasado porque “los grandes cárteles no utilizan, o utilizan menos, los paraísos fiscales usan la banca europea”. El escritor explica que Costa, exsubsecretario de la ONU para el tema del narcotráfico, “decía al inicio de la crisis que la banca europea había bajado la guardia en el sistema de seguridad, es decir, que cogían el dinero del narcotráfico”. Dijo que “los sistemas financieros europeos son salvados por el narcotráfico y los gobiernos no respondieron a estas declaraciones”.

La ONU acaba de publicar un informe en el que se opone a cualquier tipo de legalización de una sustancia como la cocaína, pero Saviano sería partidario de la legalización de la cocaína porque “detesto cualquier tipo de droga y por eso estoy a favor de la legalización total porque sé que la única solución para quitarle las drogas a las mafias es la legalización”, asegura.

La publicación de ‘Gomorra’ ha cambiado su vida en el sentido que “mi vida anterior ha muerto. No queda nada, o casi, de mi vida anterior. Lo más difícil de vivir así es que yo tengo la culpa de estar vivo”, asegura.