Cuando se ha visto a Rafael Correa en entrevistas en España, aquellas que han tenido más repercusión fueron las de Ana Pastor. “Las de Anita”, un diminutivo que Jordi Évole asegura que no estuvo muy acertado. “Con todo respeto, creo que eso es etnocentrismo, porque Anita es una demostración de afecto en Latinoamérica. Es como cuando me saludan con dos besos allá, se puede malinterpretar, pero no se me va a ocurrir. Deben respetar el resto de culturas”, se justifica el presidente de Ecuador.

En cualquier caso, el líder de ‘Salvados’ ha querido que Ana Pastor también estuviese presente en la entrevista. Por ello, le ha mandado una pregunta. "Hola, presidente Correa, encantada de saludar a un político, a un dirigente que a pesar de la dureza de las entrevistas, siempre da la cara. Eso los periodistas lo agradecemos. Mi pregunta es concreta: si pudiera elegir para fichar en su Gobierno al presidente de cualquier país del mundo, a cualquier dirigente político para que llegue a Ecuador y trabaje con usted, ¿quién sería?"

A pesar de que la pregunta tiene múltiples respuestas, Rafael Correa lo tiene claro: Evo Morales, Pepe Mujica. Evo Morales, un Lula Da Silva, un Pablo Iglesias... Y es que el presidente de Ecuador explica que coincide con la visión del secretario general de Podemos. Una confesión que termina con la entrevista, no sin antes dar recuerdos a Ana Pastor e invitarla a conocer Latinoamérica.