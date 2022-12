Revilla estalla por la mala comunicación de Cantabria: "¡El tren Santander-Bilbao va a 33km/h, menos que Usain Bolt!"

Miguel Ángel Revilla estalla en Salvados: el rompecabezas español por la mala comunicación de Cantabria y critica el sistema radial de infraestructuras: "¡El tren que sale de Santander a Bilbao, que hace 108 kilómetros, tarda tres horas cinco minutos a una velocidad de 33 km/h, menos que Usain Bolt! En Madrid tenéis de todo".

El dardo de Garrido a Revilla tras decir que si baja impuestos no le llega para el Sovaldi: "Eso es porque no se organiza bien"

Miguel Ángel Revilla aseguró que si bajaba impuestos como en Madrid no podría pagar el Sovaldi o a Maestros y Garrido le ha respondido que si no le llega es porque "no se organiza bien". "Madrid nada en la abundancia, dame la capitalidad de España seis meses, Madrid tiene los grandes privilegios de la capital", ha respondido el presiente cántabro.

La respuesta de Armengol a Garrido tras decir que Sánchez hace el "ridículo" por exhumar a Franco: "Eso es una anomalía de la democracia"

El presidente madrileño, Ángel Garrido, tacha de "marrón" el tema de la exhumación de Franco y asegura que "es un asunto que no importaba a absolutamente nadie", unas afirmaciones ante las que Francina Armengol no ha dudado en responder: "Es una de las anomalías más grandes de la democracia, que el dictador esté enterrado con las personas a las que asesinó".