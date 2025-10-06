El próximo domingo en Salvados, Gonzo saca a la luz el 'caso Goodyear' en España: "Y de repente, reventó la rueda"

En el sexto programa de la nueva temporada de Salvados, Gonzo habla con camioneros españoles y franceses para sacar a la luz un caso que ha sido silenciado a golpe de talonario en los últimos años: el de los reventones en los neumáticos Goodyear.

Tras dedicar su último programa a reconstruir la historia de Xosé Humberto Baena, el último fusilado del franquismo, Salvados cambia de tercio y nos vuelve a traer al presente sacando a la luz el 'caso Goodyear' que provocó una oleada de accidentes que ha sido silenciada con millones de euros.

Para ello, Gonzo charla con camioneros españoles y franceses que han presenciado con sus propios ojos algunos de estos reventones de neumáticos. "¿Ellos sabían que habían hecho ruedas defectuosas?", pregunta el periodista en el breve adelanto que puede verse sobre estas líneas.

El programa de laSexta ahonda en la investigación que una mujer francesa hizo cuando su marido murió en la carretera. Ella fue quien descubrió un documento interno bastante esclarecedor. "Es una lista con todos los camiones que en España tuvieron accidente con ese neumático y cómo Goodyear les pagó dinero para que no hablaran nunca de ese tema", explica el periodista.

"Creo que van a pagar mucho", dice con convicción uno de los entrevistados.

El Gran Wyoming dio comienzo a esta nueva temporada de Salvados que ha contado con otros grandes nombres propios en la pantalla, como Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. El formato también ha narrado algunos de los episodios más impactantes de la historia de España, como el accidente del Alvia en 2013 o la fuga de un grupo de boinas verdes de la mili en la COE en 1994. En el último programa, reconstruyó la historia de Xosé Humberto Baena, el último fusilado del franquismo.

