Pilar Urtubia asegura que su hermano es muy “noble”, “desinteresado”, “envidioso”, que “no es egoísta” y que es “una buena persona”. Y es que, según la hermana de Luico Urtubia. “robar a un banco, no es robar”. Para ella robar es “toda esta gente que están robando a los pobres y se están llevando los dineros”, pero falsificar miles de cheques de viaje “eso no es robar”.

Urtubia explica a Jordi Évole que su madre les inculcó su ideología, qué era ser de derechas y qué ser de izquierdas. “Nos inculcó a ser muy decentes y a ser lo que te he dicho lo que ha sido mi hermano, a tener vergüenza, cuando hoy no la tiene nadie”. Y es que Lucio falsificó los cheques pero no se quedó nada para él por principios.

Además, Pilar le cuenta al líder de ‘Salvados’ que su hermano no les explicaba lo que hacía porque él daba por hecho que lo sabían. Su familia no le da importancia: “Lo encontramos todo lo que hace tan normal que tampoco le preguntamos”, asegura. La única anécdota que cuenta la mujer es de cuando le detuvieron por primera vez. “Cuando salió en los periódicos, alguien dijo: ‘Si hubieran cortado las raíces, estas ramas no hubieran brotado, pero las ramas han brotado’”, concluye.