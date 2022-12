Un miembro de la familia a Pedro Sánchez: 'Hay tanta diferencia entre ustedes y nosotros'

Los Moliner, una familia que se autodefine de "tradición de izquierdas”, invitan Pedro Sánchez a comer a su casa en Barcelona. En el transcurso del aperitivo, de la comida o la sobremesa, los Moliner exponen su desencanto actual con las propuestas del partido liderado por Sánchez: “El país se ha hundido y la gente no cree que el PSOE pueda resolverlo. Usted tiene un problema, Sr. Sánchez”.



Durante la conversación, Sánchez escucha también afirmaciones como: “os veo en la época del cambio de personas, pero falta el debate de ideas”, “cada vez estáis más lejos de la realidad de un ciudadano que se sienta socialdemócrata”, “desde la irrupción de Podemos la política no podrá ser igual nunca más”, “hay tanta diferencia entre ustedes y nosotros…” o “nunca me he encontrado a un dirigente socialista parando un desahucio”.



Sobre casos de corrupción, Sánchez asegura que “si Chaves o Griñán son imputados, les exigiré que asuman responsabilidades, tendrán que dejar de ser diputados”. Évole pregunta también por la dificultad para mencionar a Podemos, a lo que Sánchez responde: “Fue un error no mencionarles. Ahora no me cuesta hacerlo. Podemos acierta en el diagnóstico del problema, pero no en la solución”.