"Nos hizo ver que la medicina convencional no era buena y nos prohibió tomar medicamentos": el peligroso remedio del médico Ángel Lara a sus pacientes

Un expaciente del médico Ángel Lara ha contado en Salvados que fue "porque tenía problemas de alergia y estaba bastante desesperado". Después, le prohibió los medicamentos: "Nos hizo ver que la medicina alopática (medicina convencional) no era buena y nos prohibió que tomásemos medicamento alopáticos".

Antonio Morales, expaciente del médico Ángel Lara: "El abrazo que siempre daba al entrar a mí me resultaba artificial"

Durante diez meses, Antonio Morales fue paciente de Ángel Lara y recuerda en Salvados cómo actuaba: "Fui allí con varias dolencias y el tipo de homeopatía que usaba era la homeopatía unicista, te busca un sólo remedio para tu persona". Además, destaca que "en principio iba bien, pero luego se fue torciendo" y que "el abrazo que siempre daba al entrar era artificial y frío".

"Sin darte cuenta pasas a lo espiritual y eso no se controla, ahí está el punto flaco": un hombre revela cómo era la secta creada por el médico Ángel Lara

Salvados habla con un hombre que fue paciente de Ángel Lara durante 18 años: "En ese momento tengo una situación física y personal con la que no estoy a gusto, no estoy satisfecho y busco algo más allá de la medicina convencional". Además, añade que "sin darte cuenta acabas pasando, de alguna manera a lo espiritual, y eso no se controla, ahí está el punto flaco".

"Se cruza una línea en tu cabeza, está tu personalidad y la creada con el tratamiento": así condicionó el médico Ángel Lara a su expaciente Jorge Naranjo

Hace 15 años Jorge Naranjo comenzó a tratarse con el doctor homeopático Ángel Lara y en Salvados ha contado cómo fue: "Tenía la seguridad de que no iba a tener ningún problema de salud, si tenía alguna duda, la respuesta la tenía él".

Así funcionaba el grupo de brujos montado por el médico Ángel Lara: "No me podía llamar Jorge, debía ponerme un nombre exótico"

El doctor Ángel Lara montó una secta en la que entró Jorge Naranjo, él revela en Salvados cómo fue su primer día: "Me acerqué, dije quién era y me contestaron que no podía llamarme Jorge, decidí ser Dragón del mar. Ángel Lara era Urano rojo".

"Abandona lo que tienes y ve al próximo encuentro": así captaba el médico Ángel Lara gente para su secta

Salvados ha hablado con un expaciente del doctor Ángel Lara que cuenta cómo acabó entrando en una secta: "Hacíamos prácticas chamánicas que me parecían estimulantes. Era un grupo secreto del que no se podía contar nada a nadie".

"Puro juego hasta que lleguemos al orgasmo del delfín": imágenes inéditas de una de las sesiones del grupo sectario del médico Ángel Lara

Salvados saca a la luz imágenes inéditas de las sesiones del grupo sectario. En ellas se ve cómo una persona afirma continuamente que quiere "jugar" y que lo quiere hacer "sin ninguna finalidad" hasta "llegar al orgasmo del delfín".

"Si estás dentro sigues el buen camino y fuera está la gente perdida": el mensaje para captar que usaba la secta del médico Ángel Lara

"En ese terreno, lo que funciona es el 'yo te voy a llevar a otro sitio en el que tú vas a ser especial. La gente está perdida, controlada y nosotros tenemos la verdad", así cuenta un antiguo paciente de Ángel Lara cómo le captaron. Además, añade que "ser uno de los elegidos te engancha".

Dormir en la calle, levantarse de madrugada y pasear por sitios siniestros... las prácticas recomendadas por la secta del médico Ángel Lara

Después de que la secta puesta en marcha por el doctor Ángel Lara empezara a Andar, Jorge Naranjo recuerda que cada uno hacía su vida pero se encontraban una vez al mes. Cuando no se veían tenían encargadas tareas: "Primero cosas como dormir en el suelo y luego dormir un día en la calle, levantarse a las tres de la mañana y dar un paseo por sitios que den miedo".

Salvados saca a la luz las grabaciones inéditas de las sesiones del grupo sectario creado por el médico colegiado Ángel Lara

Jorge Naranjo cuenta en Salvados cómo durante seis años se trató con el médico Ángel Lara. A él, como castigo le encargaron grabar las sesiones del grupo sectario puesto en marcha por Lara, material que Salvados saca a la luz.

Brutales golpes en la espalda, bofetadas... la espeluznante "dinámica de agresiones" de la secta del médico Ángel Lara

Los audios inéditos que Salvados saca a la luz de los encuentros de la secta de Ángel Lara revelan que sus integrantes sufrían fuertes agresiones, violencia ejercida entre ellos mismos. Les obligaban a golpear a su compañeros y si lo hacían suavemente ellos eran agredidos.

Beber orina, vigilarse los unos a los otros... las prácticas de la secta del médico Ángel Lara

Uno de los audios inéditos de las reuniones sectarias de los captados por Ángel Lara revela que él recomendaba beber orina: "La gente venga a tomar pastillas de vitaminas, minerales... Pues la orina tiene eso y muchísimo más". Además, Jorge Naranjo explica que se controlaban unos a otros: "Teníamos un Skype semanal".

"Cuando mi padre enferma de cáncer, el médico Ángel Lara le recomendó meter los pies en agua": el calvario familiar de Jorge Naranjo

En Salvados, Jorge Naranjo ha relatado que cuando su padre enfermó de cáncer, él "lo intentó convencer de 1.000 maneras para que fuera al médico Ángel Lara". Finalmente, el hombre accedió, pero Lara le dio algún glóbulo y le recomendó meter los pies en agua.

"El alzhéimer no existe": la controvertida afirmación del médico creador de una secta Ángel Lara

En uno de los audios que saca a la luz Salvados se escucha al médico Ángel Lara diciendo en agosto de 2015 que no hay que ir al hospital y llega incluso a asegurar rotundo que "el alzhéimer no existe".

"Me gritó, me dijo que mi salud estaba en juego": la brutal reacción del médico Ángel Lara con un paciente que recurrió a la medicina tradicional

Antonio Morales cuenta en Salvados que decidió operarse porque tenía piedras en la vesícula. Entonces, según cuenta, el doctor Ángel Lara "intentó hacer ver que era una derrota porque debía atravesar el dolor". Después, le dijo también "que estaba siendo un cobarde" y le gritó.

Un menor confiesa a Jordi Évole que ha dormido en el suelo "alguna vez" por recomendación del médico Ángel Lara, líder de una secta homeopática chamánica

Jordi Évole se traslada hasta el exterior de la consulta del médico Ángel Lara, allí coincide con un padre que va con su hijo a ver al doctor. A pesar de que el padre dice que no hacen "ninguna barbaridad" y que 'sólo' tiene a su hijo sin vacunar, el menor replica que "alguna vez" ha dormido en el suelo.

"Si vas a un colega y le dices que estás pagando te responde que eres gilipollas, evidentemente", así se sintió un expaciente de Ángel Lara

Sin desvelar su identidad, en Salvados, un expaciende de Ángel Lara explica cómo eran las sesiones. "Te parece que sales espiritualmente y mentalmente reforzado, es un estado de hipnotismo", destaca. Además, añade cómo se sentía: "Hay una sensación doble porque mientras lo haces piensas que te lleva a un nivel superior, pero piensas que si lo cuentas te van a responder que estás loco".

12.000 euros al mes en efectivo en billetes de 100: el dinero que recibe el médico Ángel Lara

Jorge Naranjo, expaciente de Ángel Lara, cuenta en Salvados cuánto dinero pagaba al mes, en total eran unos 400 euros que debía entregar en efectivo. El grupo estaba compuesto por unas 30 personas, que hace un total de 12.000 euros mensuales.

"Se paga por adelantado, niñato, ¿te voy a aguantar por tu cara bonita?": las tremendas presiones del médico Ángel Lara a Jorge Naranjo

Además de dejar muy claro a un grupo de 30 personas que debían ser "una guardia pretoriana que defendiera con su vida", el médico Ángel Lara humillaba a quienes querían dejarles. Las grabaciones que saca a la luz Salvados demuestran la violencia con la que habló a Jorge Naranja.

Pagar al menos 6.000 euros, soportar humillaciones y violentas amenazas: el precio de dejar el grupo del médico Ángel Lara

Harto, un paciente del médico Ángel Lara decidió dejar el grupo: "En un Skype que teníamos dije que yo me iba me cayó una bronca tremenda, me humilló y dije que pese a todo salía". Además, cuenta que "Lara llamó a varias personas que presionaron para que pagara 6.000 euros".

"Asisto a la formación de una secta desde el principio": Jorge Naranjo relata su captación por el homeópata chamán Ángel Lara

Jorge Naranjo, expaciente de Ángel Lara, ha explicado cómo decidió dejar atrás la "secta" en la que estaba y cómo le presionaron: "Mandé un correo y Ángel Lara me dijo que mi libertad valía 8.000 euros. Creo que él se cree lo que hace, todo se le dispara, se emborracha de poder".

Los escalofriantes audios de la secta chamánica del médico Ángel Lara: "Los brujos generamos la energía en el otro"

Salvados saca a la luz grabaciones inéditas de las sesiones sectarias del grupo puesto en marcha por el médico Ángel Lara. En los audios se escucha cómo hablaba el doctor de él como "brujo". Además, también se oye cómo fomentan la violencia: "Dale dos buenas hostias, ¿no tienes puntería?".

Un paciente de Ángel Lara sale en defensa del médico de la secta chamánica: "Todo se hacía de forma singular, como una clase de arte dramático"

Jordi Évole habla por teléfono con un paciente del médico Ángel Lara. Él defiende al doctor: "La gente entró porque le dio la gana, no era nada obligado y quien quiso marcharse se fue".

Las espeluznantes amenazas del líder de la secta homeopática chamánica: Ángel Lara intimidaba hablando de prácticas nazis

En los diferentes audios que publica Salvados se escucha al médico Ángel Lara intimidando a los integrantes de su grupo sectario: "Si Diana cazadora no viene, ¿quién recibe el castigo? Lo que hacían los nazis era diezmar los campos de concentración. Uno robaba un pan pequeño, ponían a todos en fila y pim, pam".

Un paciente de Ángel Lara considera "un disparate" que se hable del él como líder de una secta homeopática chamánica

Jordi Évole ha hablado con un paciente del doctor Ángel Lara. Explica que "el grupo se construyó para hacer un trabajo de investigación de crecimiento personal" y que "lleva un año y medio" disuelto porque "se estancó y no iba más allá".

La periodista Isabel Morillo alerta de que hay muchas formaciones como la secta homeopática chamánica del médico Ángel Lara: "Entre 250 y 300 grupos así en España"

Isabel Morillo, la periodista de El Confidencial que sacó a la luz el escándalo de la secta del médico Ángel Lara, ha contado en Salvados que cualquiera podía haber sido captado. "Es un movimiento sectario, te aíslas de la familia, de los amigos, te dicen cómo debes comer, cómo deben ser tus relaciones sexuales, tus relaciones con los demás", cuenta.

La increíble justificación del médico homeopático Ángel Lara: "El chamanismo es una medicina de altísimo nivel"

Jordi Évole habla con la periodista de El Confidencial Isabel Morillo que destapó que el doctoro Ángel Lara había puesto en marcha una secta chamánica. Ella logró hablar con el médico, que le dijo que "todo estaba en regla y en orden" y que "el chamanismo no debe relacionarse con un negro con maracas, ni un chino maldito".

El médico líder de un grupo chamanista sectario, Ángel Lara, esquiva las preguntas de Jordi Évole

Un equipo de Salvados espera a las puertas de la consulta de Ángel Lara para poder hablar con él. En el momento el que sale a la calle, Jordi Évole intenta hacerle algunas preguntas, pero él da esquinazo. El Colegio de Médicos de Sevilla le ha abierto expediente disciplinario, que está suspendido hasta que se resuelva.

Enorme susto en pleno Salvados: un foco se desploma en mitad de la entrevista

Jordi Évole habla con Jorge Naranjo, expaciente del Doctor Lara y explica cómo este hombre "forma una secta". Cuenta que él asiste "a la formación de una secta desde el principio". Poco después de pronunciar estas palabras, un foco se desprende cayendo estrepitosamente al suelo.