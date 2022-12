“Uno de los mayores peligros que hay es que, después de cuatro años de ver a Pablo Iglesias en el Parlamento, me vean como uno más”, eso es algo que no puede ocurrir según el líder de podemos.

Iglesias asegura que si algún día gobierna y se da cuenta de que todo lo que había prometido en su programa no lo puede hacer: “Tendré que dimitir. Con todo el dolor de mi corazón, pero así debe ser. Si llego a una situación en la que no se puede cumplir lo que entendía que debemos hacer porque no tengo la capacidad, porque no me dejan o porque me he equivocado, tendré que dimitir, claro”.

Desde que Pablo Iglesias se ha convertido en uno de los rostros más conocidos, el dirigente de Podemos ha tenido que renunciar a muchas cosas como salir a tomarse una cerveza con sus amigos o ir a cenar a un restaurante. Y es que es el precio a pagar por ser el líder del partido. Sin embargo, no cree que eso dure mucho. “Si los compañeros quieren, creo que hasta las próximas elecciones generales, me toca”, en las que será candidato, si deciden que lo sea.

Pablo Iglesias no sabe si, en el caso de perder, se irá. “A lo mejor no tiene sentido presentarse si no es para ganar. Eso habrá que decidirlo”, comenta. Y es que podría ser que Pablo Iglesias se presente a las elecciones generales del año 2015 y que diga que, si no gana, se va. “Nosotros no estamos aquí para hacer una larga trayectoria política. Estamos aquí para cambiar el país y hay una oportunidad. No sabemos si esa oportunidad puede durar un año o cinco años, pero esa oportunidad no estará abierta siempre”.

Jordi Évole le comenta que Podemos dice que hay que darle la soberanía al pueblo, pero no se presentan a las elecciones municipales por temor de que se les infiltre alguien en una lista que no les convenga. “Sentarse en más de 8.000 municipios implica que a lo mejor eso puede ser algo que obstaculice lo fundamental, que es ganar las elecciones generales”, explica.

“Se escucha mucho lo que dice Pablo Iglesias suena muy bien, pero no se puede hacer", comenta Jordi Évole. “También decían que no obtendríamos ni un solo diputado”, responde Iglesias.