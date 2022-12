Pablo Iglesias se encuentra en Ecuador haciendo una minigira en América Latina. “Hemos estado en Bolivia, ahora estamos en Ecuador e iremos ahora para Uruguay, con Mújica, que para nosotros es muy simbólico”. El dirigente de Podemos asegura que ha sido una invitación por parte de los tres países que no les ha costado nada. Sin embargo, a Jordi Évole le falta uno: Venezuela. El presentador de ‘Salvados’ se centra en ese país por la asociación que se hace constantemente del partido con Venezuela. Una asociación que a Podemos le “hace daño”.

Y es que, según explica el eurodiputado, “se ha construido una imagen en los medios en España de Venezuela como si fuera una dictadura, y eso no es verdad”. Pablo Iglesias confiesa que no está de acuerdo en muchas cosas que hace el Gobiern venezolano pero le parece “escandaloso” que lo presenten como una “dictadura”. Sin embargo, asevera que una visita ahora a Venezuela les hubiera perjudicado porque les “hubiesen tratado de atacar por ello” y explica que no va a hablar de las cosas buenas que tiene ese país: “No me pueden decir que en España, con seis millones de parados, Podemos debe explicar Venezuela, no toca ahora”.

El dirigente de Podemos comenta que en Europa se tiene que aprender mucho de los países latinoamericanos como Ecuador, Bolivia o Uruguay porque son “países periféricos que partían de situaciones de pobreza dramáticas, pero han demostrado un estilo que para mí es fundamental: Todo el rato decían que no se podía y al final pudieron”. Así, el eurodiputado explica una anécdota de su partido: “Nosotros nos llamamos Podemos porque todo el rato nos decían que no se puede. Ese estilo que demuestra que las cosas se pueden hacer de otra forma, nos gusta”.