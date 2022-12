En el programa electoral de las europeas, Podemos asegura que si ganan las elecciones generales subirán el Salario Mínimo Interprofesional, que ahora mismo está en 645 euros, y la renta básica. “Una manera de garantizar una cosa que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todo el mundo cuenta con la base material mínima para poder llenar la nevera de alimentos básicos, para poder pagar la luz en su casa o para tener una mínima capacidad para sobrevivir”, explica Pablo Iglesias. Una renta de unos “600-700 euros”.

El eurodiputado no da una cifra exacta de lo que será el salario mínimo. Explica que las pequeñas y medianas empresas podrían pagarlo puesto que la clave para que pueda hacerlo es “vender cosas”. “Si haces un salario mínimo alto, la gente consume más. Si los salarios son una miseria, la gente no puede consumir. Es una cosa que la entiende cualquiera. Es imposible salir de una crisis haciendo a la gente más pobre, porque la gente no compra nada”, asevera. Una política expansiva, para salir de la crisis.

Explica que aunque parece sencilla la fórmula de ‘vamos a subir los salarios porque así habrá consumo y, por tanto, saldremos’ no lo es. Pero asegura que Podemos ha hablado con economistas que les están diciendo: “Ganad, por favor. Estamos deseando ponernos a trabajar para hacer las cosas bien”.

Pablo Iglesias le comenta a Jordi Évole que hay muchos funcionarios profesionales de la administración pública que aseguran estar “hartos de políticos golfos”. Y es que el partido ha hablado con gente de todo tipo, gente “del aparato del Estado” como policías, militares, inspectores de Hacienda, técnicos de Hacienda, inspectores de Trabajo, técnicos de la Administración Central... que dicen: “Echadlos de una vez. Estamos deseando ponernos a currar con vosotros porque hay cosas de sentido común que se pueden hacer mejor”. Sin embargo, el dirigente de Podemos no da nombres.