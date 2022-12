Jordi Évole plantea la situación de que Rajoy da un paso atrás y da luz verde a la consulta soberanista. Antonio, ingeniero agrónomo y votante del Partido Popular, asegura que si eso pasara se lo tomaría como “un engaño”. Es más, dejaría de votar al partido del Gobierno “o al que sea” por dejar que los catalanes voten una consulta. “Es un incumplimiento del Estado de nuestro modelo de Gobierno”, comenta.

El presentador de ‘Salvados’ quiere saber qué le parece al líder de ERC que en esa consulta participen todos los españoles. A Junqueras le gustaría que “todo el mundo opinase” pero cree que “la decisión sobre nuestro futuro debemos tomarla nosotros”.

Pedro cree que ese sentimiento soberanista está fomentado por los medios de comunicación y de la educación que dan en Cataluña. Jordi en ese sentido apunta que los periodistas de televisiones públicas han denunciado a sus cadenas, tanto en TVE como en TV3, por ser cadenas tendenciosas porque se han posicionado claramente por una de las posturas en el proceso de independencia de Cataluña. Junqueras está “en total desacuerdo” en que TV3 se haya posicionado.

Junqueras ha dicho que si no le dejan votar desde las instituciones de Madrid, optará por la desobediencia. Unas declaraciones que corrobora en el reportaje: “Cuando te prohíben votar, desobedecer significa votar, y nosotros querremos votar”. Y es que ve una injusticia que no pueda ejercer el derecho a votar. El líder de ERC cree que tiene el derecho y la obligación de “intentar defender aquello que crees que es justo y si la ley no lo permite, se debe defender aquello que es junto”.