“La familia Botín es útil para conseguir un mejor control de la economía"

‘Salvados’ viaja a Francia para entrevistar a Hervé Falciani, el hombre que pasó de ser un simple empleado de banca a convertirse en una de las personas más buscadas del mundo. Falciani sacó del banco HSBC la mayor lista de titulares de cuentas en Suiza de la historia. Ahora vive en la clandestinidad en Paris con un gran sistema de seguridad a su alrededor.

Hervé Falciani, exinformático de HSBC, no se considera ni un héroe ni un ladrón, se considera un “ciudadano que reunió unos documentos que según la ley estaban prohibidos reunir”. Asegura que para aquellos que no querían que se reunieran esas pruebas fue un robo pero no acepta que se diga que es un “ladrón”.

Trabajaba en uno de los bancos más importantes de Suiza y del mundo en estrategia informática. En 2006, decidió extraer información secreta de ese banco. Lo hizo porque “la banca no juega solo el papel de guardar dinero. También debe vigilar su procedencia”. Asegura que no hay un control eficaz. Cuando obtuvo los documentos llamó por teléfono a la justicia suiza para decirles lo que tenía pero de manera anónima. No le concedieron el anonimato.

Cuando vio que la justicia suiza no le hizo caso, se fue a Beirut, aunque no como aseguraba su excompañera sentimental a vender los documentos. “Si tú quieres vender información no es necesario ir al Líbano”, explica Falciani.

Después de Beirut, se fue a Francia y después a España. Hizo esto porque la persona que se ocupaba del Ministerio de Economía de Francia del Gobierno que había llegado al poder era un evasor fiscal. La única alternativa que le quedó era un país donde “justamente existe una fiscalía anticorrupción única en Europa”, comenta.

En España, declaró ante la Audiencia Nacional con un aspecto muy distinto al que se le conoce porque si le hubieran reconocido “hubiese puesto en riesgo mi vida”. Aún sigue amenazado por los accionistas y los gestores del banco.

‘El País’ publicó su lista aunque él aclara que no dio los nombres. En ella, aparecen 659 nombres de españoles que podrían haber evadido impuestos a través del banco HSBC. Hervé Falciani no quiere desvelar ningún nombre que aparece en ella por “respeto a la investigación”.

Sin embargo, se filtró el nombre de la familia Botín que aparecía en sus informaciones. Una familia importante “no sólo en España, también en Europa”. ‘La Razón’ publicó en julio de 2013 que la familia Botín regulariza una deuda con Hacienda. En 2010, regularizó su patrimonio de forma voluntaria con el pago de 200 millones de euros a Hacienda. Asegura que no le interesa decir qué está bien y qué está mal, sino qué es lo más útil. “La familia Botín es útil para conseguir un mejor control de la economía. Tienen que ayudarnos a mejorar el sistema y, así, impedir que otros cometan los mismo errores”.

Hervé Falciani comenta que no está loco y que juntos hay que establecer un control más eficaz contra la desregularización financiera ya que “existen medios y son sencillos”. Cree que se puede ganar la batalla al fraude fiscal.