“En Internet hay que actuar como en la vida: leyendo antes de dar el consentimiento”

El director de la Agencia Española de Protección de Datos José Luis Rodríguez le explica a Jordi Évole que al aceptar las condiciones de uso en Internet, para por ejemplo hacerse Facebook, hay que saber que en una empresa donde se va a poner información personal es importante que se sepa los usos que se van a dar de esa información.Actualmente, se aceptan aunque no se lean.

José Luis Rodríguez, director de la Agencia Española de Protección de Datos, asegura que es un problema generalizado. “Cuando se actúa en internet hay que actuar igual que en la vida normal: leyendo antes de dar el consentimiento”.

Al bajarse aplicaciones gratis, José Luis explica que “no hay nada gratis” y que hay que tener cuidado. Asegura que la mayoría de los negocios en Internet se basan en ofrecer servicios aparentemente gratuitos pero que luego se financian con publicidad. “Yo le doy estos servicios gratis a cambio de que usted reciba publicidad pero previamente voy a obtener información sobre sus intereses”.

Esas empresas “están obteniendo beneficios multimillonarios de la monetización de la información que obtiene”. Por eso, es importante conocer los términos y condiciones de privacidad de los servicios en internet.

"Las empresas rastrean cómo navegamos"

Las empresas pueden saber cómo es una persona a partir del uso de Internet porque “rastrean cómo navegamos” a través de las cookies. Su uso no está prohibido está regulado. “Se debe hacer con determinadas condiciones: informando y recabando el consentimiento”.

Jordi Évole le enseña un titular a José Luis que informa que “Google no respeta la protección de datos personales”. Ellos han detectado que en la nueva política de privacidad, en, al menos cinco aspectos, no son compatibles con el Derecho Europeo. Le han requerido que cambien las condiciones pero ”Google no ha reaccionado”.

Las denuncias que reciben habitualmente en la Agencia Española de Protección de Datos son denuncias en relación con ‘el derecho al olvido’. Son casos en los que poniendo el nombre y apellidos de alguien en un buscador, esa persona ve como su vida familiar y personal se ven afectadas por un hecho del pasado que estaba olvidado para todos menos excepto para internet y los buscadores.