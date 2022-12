David asegura que “las cosas son muy difíciles” y el país es “caro”. Si no tienen un trabajo en Noruega no tienen derecho a ninguna ayuda social. “No recibes nada si no has aportado nada”. Tienen la tarjeta sanitaria europea y si no la tienen, tienen una sanidad de copago. Una persona inmigrante, pasa a ser irregular si a los 6 meses no ha encontrado trabajo. La percepción de España ha cambiado “se está pasando de la simpatía a la lástima”, comenta.

Juan Carlos Pérez es el propietario de ‘La Sangría’ desde hace 15 años. “Nos rifaban a los españoles hace 14 años”, ahora las cosas han cambiado. “Hoy, ya han llegado dos españoles pidiendo trabajo”, declara. Juan Carlos recomienda que la gente que quiera ir a Noruega, que se quede en España. “Allí, por lo menos hay un plato de comida, aquí los noruegos no te lo van a dar”, explica.

“Vienen demasiados inmigrantes a la aventura. A la que hacen los papeles para entrar, tienes que demostrar que tienes un nivel económico para mantenerte en el país y si no, no te dejan entrar”, comenta el propietario.