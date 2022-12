Jordi Évole entrevista a Miguel Buen, exalcalde de Errenteria durante 17 y medio, más otros cuatro años de concejal. Miguel le explica que Errenteria “significaba un referente de violencia callejera, de kale borroka, y para mí, lo más grave, lógicamente, ha sido el asesinato de personas de todo tipo y condición”.

Buen cuenta que después de la ruptura de la tregua que ETA hizo con el Gobierno Aznar, “asesinaron a dos concejales del Partido Popular en Errenteria. Primero a José Luis Caso y después a quien le sustituyó”.

También ha habido otros asesinatos, de otros grupos, como “El GAL, el Batallón Vasco-español, la Triple A y ETA. No son muertos de un bando o de otro bando, son asesinatos. Y, los lleve a cabo quien los lleve a cabo, son asesinatos, y es terrorismo. Y, por lo tanto, condenables exactamente igual que los de ETA”, comenta el exalcalde.

Desde que ETA ha dejado de matar, Miguel Buen cree que “han cambiado muchísimas cosas. He notado cambios, he notado cambios de gente, de ciudadanos del pueblo, que podían estar vinculados no a ETA, precisamente, pero sí a ese mundo que le daba cobertura y demás, que antes no me saludaban y ahora me saludan, por ejemplo”, le explica a Jordi Évole.

El exalcalde de Errenteria estaba amenazado por ETA y lo sabía porque “aparecía en los papeles de los comandos a los que detenían”. Sin embargo, no necesita que la banda terrorista le pida perdón. “ETA lo que tiene que hacer es, desde mi punto de vista, reconocer todo el daño que ha causado y la inutilidad total del daño que ha causado”, asegura.