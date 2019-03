Teresa Gómez-Limón: “Le dije a Salvador Victoria: ‘Mira, lo que piense el PP me importa una mierda’”

A las pocas semanas del accidente, Teresa hizo unas declaraciones muy duras al 'Diario del Ferrol' en las que decía: “Me parecen unos terroristas”, refiriéndose a los presidentes de Renfe y Adif. Unas declaraciones sorprendentes viniendo de alguien que era diputada del PP por la Asamblea de Madrid por aquel entonces. “Lo dije porque me parece de justicia hacerlo, me parece que colectivamente hay que decir las cosas y, si no les gusta, es su problema, no es el mío”, comenta.

Tras estas declaraciones le llamó tanto Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid; como Rafael Catalá, actual ministro de Justicia y en aquel entonces, el segundo del Ministerio de Fomento. “Le dije a Salvador: ‘Mira, lo que piense el partido, yo he visto muchos muertos, he visto personas a trozos, he estado a punto de morirme, entonces, lo que piense el PP te puedo asegurar que me importa una mierda’”, explica.

"El juez Aláez imputó a 22 cargos, el fiscal hizo un recurso y la Audiencia los desimputó"

Gómez-Limón destaca unas declaraciones de Rafael Catalá en las que decía: “El accidente, gravísimo, no es del tren de alta velocidad, como algunos dijeron”. Sin embargo, el presidente de Renfe y Adif y el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo también se manifestaron en esta línea exculpando del accidente a la alta velocidad española. Un empeño que según Teresa lo habían hecho por negocios. “Había un proyecto de que España hiciera en Brasil la alta velocidad, pero Brasil tiene una norma que dice que un país que haya tenido un accidente en los últimos cinco años no lo contrata”, explica la portavoz de la Plataforma de Víctimas del tren Alvia 01455.

Teresa asegura que las víctimas consiguieron hablar con la ministra Ana Pastor. “Hablamos una vez. Nos reunimos con ella. Ella estuvo en buen tono, diciendo que si necesitában algo, iban a colaborar con la Justicia”. Algo que no se cumplió. “Ni Renfe, ni Adif, ni Fomento, que es el jefe de Renfe y Adif, han colaborado con la Justicia. Gómez-Limón asevera que le exigieron dimisiones a la ministra, pero tampoco lo hicieron porque está abierto el proceso judicial. Un proceso en el que al final el único imputado fue el maquinista. “El juez Aláez imputó a 22 cargos, el fiscal hizo un recurso y la Audiencia los desimputó”, comenta Teresa.