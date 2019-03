Manuel Pimentel: “Prefiero que Amancio Ortega esté aquí, genere empleo aquí y pague impuestos aquí”

Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer gobierno de José María Aznar comenta que no se puede generalizar en esto de la desigualdad. “Al final a ver si el problema que hay aquí es que algunas empresas les vaya bien y ganen dinero, con lo cual, hay que castigarlas”. Destaca que se critica mucho que las personas más ricas de España aumentan su riqueza un 9,2% en un año.

“Yo prefiero que Amancio Ortega esté aquí a que no, porque en estos debates llegamos a la conclusión de que es mejor que no haya ricos, que no tengan empresas grandes. No, es bueno que la sede de Inditex esté en España y que Amancio Ortega esté en España”, comenta. “Yo prefiero que Amancio esté aquí, si no, vamos a cometer unos errores gravísimos, llegaremos a la conclusión de que Amancio se vaya de España. No, que esté aquí, que genere empleo aquí y que pague impuestos aquí. Y que pague más que otros porque gana más. Es donde se genera riqueza y se distribuye”, asevera.

Gustavo García no está de acuerdo con el exministro. “Con Amancio Ortega, muy bien, muy contentos de que lo tengamos. ¿Tú sabes cómo viven algunos de los trabajadores de sus tiendas?”, le pregunta. Manuel defiende el trabajo de los inspectores y los convenios colectivos. Pero a pesar de esos convenios, Gustavo insiste que se abusa de los trabajadores: “En las circunstancias actuales, se abusa extraordinariamente. Y se permite. Cualquiera sabe la cantidad de trabajadores que deben hacer jornadas superiores sin cobrar horas extras”.