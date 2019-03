Florentino Pérez: "Cuando fichamos a Figo y a Ronaldo, me parecía todo un disparate, pero era necesario hacerlo”

“En el año 2000, cuando fichamos a Figo y a Ronaldo, me parecía todo un disparate, pero era necesario hacerlo”, ha confesado Florentino Pérez. “El Madrid ingresaba 100 millones de euros y perdía dinero. Con Figo, Zidane y Ronaldo, pasamos de 100 a 300 y ganábamos dinero”, ha revelado. En definitiva, según su presidente, gracias a esos fichajes “el Madrid tuvo muchos más ingresos y ha gozado de una situación estable”.

Jordi Évole le ha preguntado sobre los créditos solicitados para realizar algunos fichajes. Según Florentino Pérez, no ha sido necesario solicitar ningún crédito para la compra de Bale, pero sí hizo falta para traer a Cristiano Ronaldo en 2009, “una parte al Santander y otra a Caja Madrid”, en plena época de Miguel Blesa.

El expresidente de la caja de ahorros lo justificó de la siguiente manera: “Nosotros le concedemos crédito a todo aquel que nos lo pide y nos da garantías de que nos lo va a devolver, porque es nuestro oficio, vivimos de dar créditos. Nos lo pida el Real Madrid o nos lo pida el Madrid Real, como si lo pide el Barcelona, se lo daríamos igual”. Sin embargo, Pérez ha señalado que “en 2009 no había ningún problema de crédito, vino en 2012”.

En palabras de Florentino Pérez, “Caja Madrid ha dado crédito a todo el mundo, pero con una diferencia, hay que dárselos a los que los pueden pagar”. Además, ha señalado, “El Barcelona tiene crédito de Caja Madrid, pero nosotros no tenemos créditos de La Caixa”.

Sin embargo, el presidente del Real Madrid ha negado su amistad con Miguel Blesa: “Sé quién es Miguel Blesa, ha estado de presidente de Caja Madrid unos años y le conozco. No sé a qué llamas ser amigo. Si me dices si me he ido a cenar con él, pues le digo que no”. Y tampoco ha querido opinar sobre su ‘fugaz’ entrada en prisión: “Siempre respetaré cualquier decisión judicial, aunque a mí me guste más o me guste menos”.