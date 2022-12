Los gobiernos dicen que están poniendo en marcha los sistemas de privatización para ahorrar. El argumento de la Comunidad de Madrid es: "Ahora mismo estos hospitales tal y como son cuestan 600 euros por persona y año, y con el nuevo sistema totalmente privatizado van a costar 441 euros".

Pero esto no es todo, algunos centros privados reconocen incentivos a médicos de urgencias si no se ingresa al paciente: "El médico responsable de un ingreso en urgencias cobra más si no ingresa a un paciente", "llegamos a un punto en el que la empresa nos dice que tenemos clientes no pacientes".