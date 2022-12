El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en respuesta a su propuesta de celebrar una consulta en Cataluña el próximo 9 de noviembre, decía: “Mientras yo sea presidente del Gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden ni se fragmentará España”. En base a esto, Évole pregunta a Mas cuánto hace que no habla con Mariano Rajoy. “Desde finales del mes de agosto… Yo no tengo su teléfono pero él me ha hecho saber que, sobre este tema que hoy en día polariza la opinión pública catalana, él no tiene nada que hablar”, responde el president catalán.

Felipe González dice que él no hubiese dicho lo mismo que Rajoy sobre el tema catalán. “No. De ahí lo único que me preocupa es la utilización de un tema de Estado como tema electoral”, sentencia.“La Constitución habla de la indisoluble unidad del Estado español; eso es una cosa. Que no se puede hacer una consulta, no lo dice la Constitución”, apostilla Artur Mas. González mantiene que “si nos embarcamos en un camino hacía lo imposible, se va a ir aumentado la fractura interna en Cataluña, y entre Cataluña y España. Y se va a despertar el nacionalismo español frente a esa deriva”.