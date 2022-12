El presentador de ‘Salvados’ le expone que a veces se ven campañas impulsadas por su propio partido, CIU en las que podemos leer eslóganes como este: “La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva”. Artur Mas reconoce que eslóganes como ese no ayudan. “Pero esto no se genera desde una óptica catalana, esto es el caldo de cultivo que se genera después de lo que ha ocurrido en España en los últimos tiempos”, asegura.

Sobre si está de acuerdo con lo que dice ese eslogan y con lo que significa, afirma que él “no lo hubiera expresado así”. “Si usted me pregunta: ¿Usted está de acuerdo en mantener un modelo de transferencias fiscales del nivel que tenemos en España en este momento? Mi respuesta es no. Si usted me preguntara, ¿usted está dispuesto a que en el futuro cualquier modelo de transferencias o de financiación tenga una cuota de solidaridad implícita? Mi respuesta sería que sí”, asevera.