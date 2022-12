Conthe considera que el nombre era engañoso, porque “lo de participaciones suena a fondo de inversión y lo de preferentes todos lo asocian a una cosa buena, privilegiada”. Sin embargo, según el expresidente de la CNMV, no es así: “Lo que quiere decir es que va la penúltima en el orden de cobro”.

“Fue el propio legislador el que, en 2003, las bautizó como participaciones preferentes en una norma con rango de ley”, afirma Conthe. “Y, como siempre ocurre, una vez que algo tiene un nombre, a ver quién es el guapo que se lo cambia”, lamenta.

“Cuando el actual presidente del Gobierno dijo que a ellos no les habría pasado lo de las preferentes, le escribí: ‘Resulta que usted era ministro de Gobierno que promovió esa norma con rango de ley’, nos cuenta Conthe, quien manda un mensaje a Mariano Rajoy: “No sea tan chulito y tenga en cuenta que parte del malentendido se remonta, como poco, a 2003”.

“En el momento en que desde la CNMV no autorizamos las emisiones”, recuerda Conthe, “un presidente de caja me dijo: ‘Pero, bueno, si nos las quitan de las manos’. Yo le decía: ‘Sí, os las quitan porque creen que son como depósitos y son más rentables’”.

“Dijimos a muchas entidades que no nos parecía un producto idóneo para pequeños ahorradores y por eso no debían seguir emitiéndose”, afirma. “Protestaron un poco, pero les persuadimos, y al Banco de España le pareció razonable que ese tipo de productos no se comercializara entre clientes minoristas”.

Sin embargo, la CNMV no tenía capacidad para prohibir las preferentes: “Si alguna entidad de crédito hubiera recurrido nuestra negativa, no sé qué habríamos hecho”. Prueba de ello es que su sucesor en el cargo, Julio Segura, hizo justamente lo contrario: autorizó las emisiones de preferentes entre los pequeños ahorradores.

“No sé si el hecho de que Segura hubiera sido durante años consejero del Banco de España tuvo algo que ver, pero se atuvieron a un criterio legal. En la medida que no había la facultad de prohibir o impedir, y por otro lado las entidades tenían mucho interés en hacerlo, supongo que decidieron reactivar las emisiones”, ha finalizado.