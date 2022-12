Salvados entrevista esta semana a dos delincuentes poco comunes, Lucio Urtubia y Enric Duran. Lucio Urtubia, agricultor y albañil de 84 años, a finales de los años 70 puso en jaque al mayor banco del mundo, el First National City Bank of America, actual Citibank, estafando 20 millones de dólares con la falsificación de miles de cheques de viaje. Siguiendo su estela, el activista Enric Duran defraudó a 39 bancos, solicitando hasta 68 créditos entre 2006 y 2008, y actualmente está en busca y captura. Salvados lo ha localizado y ha podido entrevistarle en el extranjero, donde vive en la clandestinidad.

Tanto Enric Duran como Lucio Urtubia no se consideran en absoluto delincuentes: ambos aseguran que no robaron, sino que “expropiaron” a los bancos. Como nos dice Lucio, “quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón”. Justifican que su motivación fue estrictamente ideológica asegurando que no se quedaron nunca con el dinero que robaron, sino que lo entregaron a gente que apoyaba sus ideales.

¿Es ético robar por unos ideales? ¿Los ideales están por encima de la legalidad? ¿Han servido para algo estas acciones? ¿Duran y Urtubia son revolucionarios o simples delincuentes?

