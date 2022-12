Hace cinco años, Laura dio a luz a su hijo Joan. Fue una noche del 23 de febrero después de ver Operación Palace. "Mandamos a dormir a nuestra hija, preparamos la cena y cenamos. Después nos sentamos en el sofá para ver Salvados", cuenta.

Después, según explica Laura Vallverdú, se fue poniendo nerviosa: "Iba notándome enfadada, pensaba '¿qué me estáis contando? No puede ser". Todo fue progresivamente a más hasta que esta joven se fue a dormir.

"Oye, me está sentando fatal este programa. Me voy a la cama, que no puedo más", le dijo a su pareja. Poco después, pasados un par de minutos, rompió aguas y había nacido su hijo.

La expectación por ver Operación Palace fue muy grande, se iba corriendo la voz para que la gente pusiera laSexta y todo porque el efecto sorpresa había tenido resultado. Para esto, también fue clave la promoción. "Teníamos que hacer que el espectador sintiese necesario e imprescindible que esa noche se asomase a laSexta", sostiene Mario López, director de Antena de laSexta.

El día que Jordi Évole nos hizo creer con Operación Palace que el golpe del 23F fue un montaje

Más de cinco millones de personas vieron el primer falso documental de la televisión española, un programa de Jordi Évole que no dejó indiferente a nadie.

Desvelamos las tomas falsas de Operación Palace cinco años después de su emisión

Cuando se cumplen cinco años de la emisión de Operación Palace, desvelamos las tomas falsas de la grabación del programa.

La intrahistoria de la interpretación de los políticos en Operación Palace como si fueran actores reales

El guionista de Operación Palace, Juanlu de Paolis, desvela que en este falso documental "los políticos actuaron muchísimo mejor que actores profesionales".