La charla que refleja la diferente visión sobre sexo entre chicas y chicos: "Ellas están preocupadas por el dolor, ellos, por la satisfacción"

Jordi Évole pregunta a varios jóvenes en Salvados: la mala educación sobre cuál era la duda que tenían cuando en el colegio les daban charlas sobre sexo. Mientras las chicas responden que estaban preocupadas por "si iba a doler" ya que "la primera vez tienes miedo", los chicos destacan que querían saber "cómo poder disfrutar más".

La defensa de un grupo de chicas y chicos al aborto: "Es tu cuerpo, tú decides, no un hombre en un despacho, ni que lo fuera a criar él"

"Ninguno entendemos la polémica con el aborto, al final es tu cuerpo y harás lo que quieras con él": destaca un grupo de jóvenes a Jordi Évole en Salvados: la mala educación. Una joven, incluso, recuerda que "una amiga abortó a los dos meses de quedarse embarazada".

"Hay que destruir el armario": los jóvenes sentencian una homofobia aun existente pero "camuflada por la modernidad"

"¿El concepto de 'salir del armario' ya es pasado, no?": pregunta Jordi Évole a un grupo de jóvenes en Salvados: la mala educación. Ellos no se muestran tan convencidos porque reconocen que aunque se ha avanzado respecto a generaciones pasadas, "siguen habiendo cosas ancladas".

Curiosidad, aprendizaje... ¿por qué ven realmente pornografía los jóvenes? Hablan un grupo de chicos y chicas de 18 años

Jordi Évole pregunta a un grupo de chicas y chicos en Salvados: la mala educación cuándo vieron pornografía por primera vez. "Yo nunca la he visto, todo el mundo se escandaliza, pero no me gusta, lo siento, a la gente que le guste que la disfrute", destaca una joven.

Desde practicar sexo en un coche a un descampado: un grupo de jóvenes confiesa lo que ocurre cuando sus padres "no les dan intimidad"

"¿Lleváis a vuestra pareja a casa?": pregunta Jordi Évole a un grupo de jóvenes en Salvados: la mala educación. Aunque algunos destacan que sus padres les dan intimidad porque "prefieren saber lo que pasa a que lo escondan", otros confiesan que tienen que buscarse sitios públicos para mantener relaciones sexuales.

Unas jóvenes, de la pornografía: "Es machista, agresiva, denigrante y está hecha para el disfrute de los hombres. No puedo ver cómo zurran a una chica"

"Cuando creces te das cuenta de que el porno no es bueno, es machista y muy falso, no vas a tener sexo de esa manera": explica una chica en Salvados: la mala educación a Jordi Évole. Por su parte, un joven reconoce que veía pornografía "para ver qué hacían y así aprender".

"La zorra de mi vecina está desesperada" o cómo los titulares de la pornografía "fomentan las violaciones y los insultos machistas"

Varias chicas critican en Salvados: la mala educación cómo el porno y los titulares de sus vídeos "fomentan las violaciones y los insultos machistas". "No es algo real, es ficticio, son actores que hacen algo que, incluso, muchas veces es desagradable. El sexo no es así, es más íntimo", destaca una joven.

Cuando la pornografía llega al límite y convierte el sexo real en algo peligroso: "Chicos que te cogen del cuello que parece que te van a matar"

Varias jóvenes confiesan en Salvados: la mala educación haberse encontrado con chicos que, por culpa de la pornografía, realizan sexo violento. "Es como que les gusta verte sufrir", explica una chica mientras otra detalla que piensan que "te tiene que gustar".

"Como está disfrutando pues dices 'tira para adelante'" o "tienes miedo": los terribles testimonios de varias chicas al tener sexo violento sin su consentimiento

Un grupo de jóvenes relata en Salvados: la mala educación cómo se sienten cuando mantienen sexo sin sentirse seguras. "Tienes miedo a decirle al chico que no quieres, es tan normal que ya te tiene que gustar", destaca una chica.

¿Hablan suficiente de sexo los padres con sus hijos? Un grupo de jóvenes confiesa cómo se sienten al tratar el tema

Jordi Évole habla en Salvados: la mala educación con un grupo de jóvenes sobre sexo y las conversaciones que tienen con sus padres al respecto. Mientras unos reconocen que son ellos los que evitan el tema porque les da "vergüenza", otros destacan que son sus padres los que no sacan la conversación.

El debate entre una chica y un chico sobre el "no es no": "Son ellos los que tienen que cambiar su manera de ver el sexo"

Un grupo de jóvenes debate en Salvados: la mala educación sobre el "no es no". "Os tenéis que mentalizar de coger valor y decir 'no', tío", señala un chico a sus compañeras, pero, ellas, mantienen que son los hombres los que se tienen que preguntar si a ellas les gusta que las "cojan del cuello" antes de hacerlo y que ellas les tengan que parar.

¿Qué hacer cuando una amiga sufre maltrato y no se da cuenta?: "No sabes gestionarlo, no podía ver que le pasaba eso"

Julia, una joven de 18 años, relata a Jordi Évole en Salvados: la mala educación el duro episodio que pasó cuando estuvo en una relación en la que el chico la maltrataba: "Acabó con una orden de alejamiento, me trataba como una puta y una guarra". Sus amigos confiesan que no sabían cómo ayudarla para que saliera de ese infierno.

La horrible historia de Julia, sufrió maltrato por una pareja con 16 años: "Es una putada porque soy yo, y no él, la que se tiene que recuperar de todo"

"Él sabía mis puntos débiles y me daba dónde mas me dolía": recuerda Julia, una joven que sufrió maltrato por parte de su pareja cuando tenía 16 años. Ahora, dos años más tarde, reconoce a Jordi Évole en Salvados: la mala educación que, poco a poco, se está recuperando pero al principio "pensaba que todos los hombres eran maltratadores".

La dura pregunta de varias chicas tras la sentencia de 'La Manada': "Esa chica podía haber sido yo, ¿y si me pasa, a quién acudo? A ella no la creían"

Jordi Évole pregunta a varias chicas en Salvados: la mala educación cómo vivieron el caso de 'La Manada'. "A todas nos ha pasado que en alguna fiesta nos hemos sentido acosadas y es fácil ponernos en la situación de esa chica, dices puedo ser yo y no la están creyendo", lamentan.

¿Crees que tus hijos practican sexo en tu casa cuando no estás?: el test sexual de Wyoming, Nuria Roca, Lucía Etxebarría, Cayetano Martínez de Irujo y Santi Balmes

Salvados somete a los famosos El Gran Wyoming, Nuria Roca, Lucía Etxebarría, Cayetano Martínez de Irujo y Santi Balmes a un test sexual sobre la relación que tienen con sus hijos y cómo entablan el tema del sexo.