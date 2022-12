Jordi Évole habla con Nicolás Maduro sobre la crisis de Venezuela y la respuesta de la Unión Europea en la que le dan varios días al presidente venezolano para convocar elecciones en el país. "No aceptamos 'ultimátums' de nadie, es como si yo le dijera a la Unión Europea que le doy unos días para reconocer la república de Cataluña", declara el líder chavista.

Preguntado sobre por qué no quiere realizar elecciones en el país, Maduro realiza la siguiente pregunta: "¿Por qué la Unión Europea tiene que decir a un país del mundo que ya hizo en su momento sus elecciones presidenciales que las vuelva a repetir?".

La confesión de Jordi Évole a Nicolás Maduro: "Me asusta lo que dice, miles de venezolanos inocentes pueden pagar con su vida"

"Usted me recordó una frase de Hugo Chávez después de acceder al poder que el comandante dijo", afirma Jordi Évole a Nicolás Maduro en Salvados. La frase en cuestión, según recuerda el periodista es "'que nunca más las armas, nunca más la violencia". Ante este hecho, Maduro afirma que es verdad, pero que ahora Venezuela está "amenazada por las potencias más grandes del mundo".

"La opción militar está sobre la mesa de Donald Trump, tenemos que prepararnos para defender el derecho a la paz", señala el líder chavista, unas palabras que "asustan" a Jordi Évole. "Miles de venezolanos inocentes pueden acabar pagando con su vida", insiste el periodista a Maduro, pero éste recalca que esto solo pasará "si el imperio norteamericano ataca el país".

El mensaje de Maduro a la UE sobre el ultimátum para convocar elecciones: "No daré mi brazo a torcer, no vuelvan a subestimar a Venezuela"

Jordi Évole y Nicolás Maduro debaten en este vídeo de Salvados sobre los datos de las elecciones presidenciales que el presidente de Venezuela ganó en mayo de 2018, unos comicios que, además, tuvieron la abstención más alta. El periodista pregunta a político si fueron unas elecciones válidas tras los números análisis a nivel internacional que critican dicha validez.

Por otro lado, Évole pregunta al presidente si se niega a convocar elecciones por miedo a perderlas. "No me niego a convocarlas, hay elecciones en 2024. No nos importa para nada lo que diga Europa de Venezuela, Europa que se encargue de sus problemas como el desempleo o la migración", responde Maduro.

Nicolás Maduro, sobre la crisis de Venezuela: "Esto no va a acabar mal, de todas formas asumo toda mi responsabilidad"

"¿Si esto acaba mal, usted se sentirá responsable?", pregunta Jordi Évole a Nicolás Maduro sobre la crisis de Venezuela. El presidente de Venezuela confiesa en exclusiva en Salvados que la situación "no va a acabar mal": "Tenemos experiencia de 20 años de luchas, nosotros somos de verdad, una fuerza popular con carácter histórico con un proyecto y con el liderazgo del pas".

De todas formas, Maduro afirma que, "para bien o para mal", asume "toda responsabilidad", por lo que siempre intenta "actuar de buena voluntad". Preguntado sobre si es probable que la situación termine en una guerra civil, el presidente del país responde que "nadie puede contestar ahora mismo con certeza, todo depende del nivel de locura y de agresividad del imperio del norte".

Nicolás Maduro niega la detención de periodistas: "En Venezuela hay pleno ejercicio de libertad de expresión"

Jordi Évole arranca su entrevista en exclusiva con Nicolás Maduro en Salvados destacando al presidente de Venezuela la situación que muchos periodistas viven en el país: "Me siento un privilegiado, más que compañeros que estos días han sido detenidos o deportados de su país".

Maduro niega cualquier detención a periodistas y afirma que el problema es la existencia de una "campaña" para hacer "parecer a Venezuela como un monstruo en una dictadura": "Cualquier hecho que suceda es magnificado para ir sumando a la campaña permanente de desgastae y justificar contra nuestro gobierno y país cualquier cosa que pueda suceder".