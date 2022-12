La diferente reacción de los japoneses cuando Andrés Iniesta aparece en plena calle de Japón sorprende a Jordi Évole

Jordi Évole viaja a Japón para charlar con Andrés Iniesta en Salvados. Cuando el futbolista sale a plena calle, la reacción de los japones es bastante distinta a la que suele ocurrir en Europa, algo que sorprende al periodista: "El comportamiento es muy diferente".

¿Se arrepiente Andrés Iniesta de cómo ha vivido su adolescencia?: "He ido madurando a marchas forzadas"

"Mi adolescencia ha estado muy marcada por las directrices de querer ser un futbolista de élite": confiesa Andrés Iniesta a Jordi Évole. Además, el futbolista destaca que "al final, lo difícil en la vida es poder disfrutar con tu trabajo", algo que él ha conseguido.

¿Antepondría Andrés Iniesta la carrera profesional de su mujer Anna a la suya? El futbolista lo tiene claro

Jordi Évole pregunta a Andrés Iniesta en Salvados si alguna vez se ha puesto en la situación de Anna, su mujer: "Ella ha seguido el ritmo que marcaba tu profesión, pero si de aquí a dos años, que tú todavía tienes contrato, te dice que le ha salido una oferta de trabajo en otro país y no puede rechazarla, ¿qué pasaría?".

El cariñoso mensaje de Rafa Nadal y Pau Gasol que emociona a Andrés Iniesta: "Has marcado una época en nuestras vidas, te queremos"

Dos de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, Rafa Nadal y Pau Gasol mandan un cariñoso mensaje en Salvadosa Andrés Iniesta. "Agradecerte el gran ejemplo que eres para los jóvenes y la sociedad", destaca el tenista.

El día que Andrés Iniesta estalló: esto fue lo que hubo realmente detrás de su polémica por la bandera de España en sus botas

"No eres de meterte en polémicas, por eso, me sorprendió que contestaras cabreado por Twitter", destaca Jordi Évole a Andrés Iniesta en Salvados sobre la polémica que hubo cuando se dijo que al llegar a "Japón llevaba unas botas con la bandera española y que antes en el Barcelona, no". "El problema es la intención de la noticia", afirma Iniesta.

David Broncano, el "aliado" de Jordi Évole para "incomodar" a Andrés Iniesta en Salvados: "¿Cuánto dinero tienes en el banco?"

Jordi Évole muestra a Andrés Iniesta en Salvados el mensaje de David Broncano preguntando al futbolista cuánto dinero tiene ahorrado. "La cantidad de dinero que se tiene no es algo relevante para juzgar a alguien como persona", contesta contundente Iniesta.

La tajante respuesta de Andrés Iniesta después de que Jordi Évole le pregunte por los fraudes a Hacienda de compañeros futbolistas

"¿Tienes controlado tu dinero?, porque he visto a compañeros tuyos de profesión que les han pillado con fraudes a Hacienda y se excusan diciendo que ellos no llevaban esos temas", destaca Jordi Évole a Andrés Iniesta en Salvados. El futbolista destaca que "es importante saber qué se hace y cómo" con el dinero de uno.