Después de ver las declaraciones de Pablo Casado durante un acto de la campaña electoral del PP en Andalucía, el también popular Manuel Pimentel dice que sus palabras "forman parte de un discurso populista" y destaca que "el mensaje peligroso es asociar inmigrante con ablación".

Además, Pimentel sostiene que "si siempre se habla de inmigración como violencia, hay truco" y que "la idea no recoge parte de la verdad porque se presupone que cualquier inmigrante va a ser machista y va a practicar la ablación".

No obstante, Xavier García Albiol considera que lo dicho por Casado no es populista: "Intenta trasladar algo que no es de derecha, es un tema transversal". Por su parte, José Manuel García Margallo apunta que "en inmigración tienes que traer gente que puedas integrar, que viva en condiciones de dignidad humana".

Xavier García Albiol, ante unos okupas: el último vídeo electoral del dirigente popular

Con vistas a las elecciones municipales, el popular Xavier García Albiol ha hecho un visto en que se le ve tocando a la puerta de unos okupas.

Albiol evita usar la palabra deportación para explicar lo que él haría con los inmigrantes "irregulares"

El expresidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ha dicho en Salvados que existe "agravio comparativo" porque "hay una parte de la población que lo ha pasado mal con la crisis y ha visto que la gente que acaba de llegar en situación irregular si accede a ayudas".

El mensaje de aviso de Pimentel frente a la xenofobia: "El problema populista de que la migración quita el pan a los de aquí no es verdad"

Frente a aquellos que defienden que los inmigrantes quitan las ayudas, el exministro de trabajo de Aznar Manuel Pimentel lanza un mensaje contundente: "Nunca se aborda la inmigración desde el punto de vista de la gestión, es muy pasional".

Albiol carga contra la decisión de Sánchez de acoger el Aquarius: "Sólo faltaba la orquesta municipal para recibirlo"

El expresidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, ha criticado la acogida del barco Aquarius por parte de España: "¿Por qué esa hipocresía?".