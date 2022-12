Jordi Évole y el alcalde de Errenteria Julen Mendoza se citan en el auditorio Niessen, donde se celebró el ciclo del cine Eraikiz, el famoso ciclo donde se dio un paso importante para la convivencia. “Yo creo que marcó un antes y después”, comenta Julen. Un acto en el que estaban un poco todas las partes implicadas en este conflicto. Había víctimas del terrorismo de ETA, había expresos, había víctimas de los GAL... Había un discurso del alcalde de Bildu en el que dijo cosas que incluso a gente de izquierda abertzale les podía sorprender.

“Hubo un elemento importantísimo, que fue que lo convocamos todos los partidos políticos. Hubo un segundo elemento importante, y es que había gente con sufrimientos de diverso origen. Pero hubo un tercer elemento, y es que estuvimos aquí gente de diversas opiniones. Y sobre todo, estuvimos escuchando a personas que estaban planteando cuestiones que en algunos casos podríamos no estar demasiado de acuerdo, pero que en todo caso se llevaron con un absoluto respeto en esta sala”, explica el alcalde.

"Cada municipio tiene que buscar su fórmula de ir avanzando en la reconciliación"

Sobre si el ejemplo de Errenteria es exportable a otras ciudades y pueblos de Euskadi, Julen asegura que “cada municipio tiene una realidad. Y cada municipio tiene que buscar su fórmula de ir avanzando en la reconciliación”. La idiosincrasia que tiene Errenteria para que se hayan dado esas circunstancias y organizar algo como lo que sucedió ahí, son “las personas”, asevera Mendoza.

“Hemos podido entender la posición del otro qué es lo que siente el otro, por qué en cierta medida habla como habla. Y sobre todo, no exigir excesivamente. En este momento, yo creo que lo que estamos viendo es que queremos construir la paz a base de exigencias. Y yo creo que estamos entrando en un error de enorme magnitud, porque creo que la paz no se construye en base a exigencias, sino en base a consensos, en la paz no puede haber vencedores y vencidos, sólo puede haber vencedores. No puede haber vencedores y vencidos en la paz”, explica el alcalde.