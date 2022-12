Jorge Fernández Díaz niega que, tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, no se pueda grabar a un policía en una manifestación. El titular de la cartera de Interior aclara que lo que se multan son “las grabaciones que después se cuelguen en las redes sociales y afecten a la seguridad o integridad de los policías o sus familias”. Además, la multa no será dirigida a las grabaciones que se suban a las redes si no las que sean “una ofensa” o “poner en riesgo la seguridad”.

El ministro del Interior apunta también que con la Ley de Seguridad Ciudadana “la ley de manifestación no se toca para nada” y prevé que se sancione “a aquellas personas que intentan impedir manifestaciones legales”.