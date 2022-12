El presentador de ‘Salvados’ le recuerda con imágenes al ministro de Interior una devolución en caliente de un inmigrante que logró cruzar al territorio español. Al parecer el joven perdió un riñón en la caída de la valla y fue devuelto a su país. Una actuación para el ministro “simulada”. “Esa persona no tuvo ninguna agresión. Y esa actuación fue simulada. No estaba inconsciente esa persona. Ni fue ingresada en el hospital de Nador. Después se demostró que todo era falso”, comenta.

Una devolución ilegal al haber pisado suelo español. Sin embargo, el ministro no quiere ceñirse al caso porque se está investigando y según él, el término ‘devolución en caliente’ no existe. “Para que se pueda devolver a una persona de España primero debe haber entrado en España”, comenta.

Évole le recuerda también que el Tribunal Supremo anuló algunos artículos del reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros y quiere saber por qué no dejan entrar a los medios en los CIE. “Conmigo han entrado los medios de comunicación. No hay nada que esconder ni nada que ocultar”, asegura el ministro. Además, desmiente que en el CIE se torture. “Pongo la mano en el fuego que no se tortura”, comenta, a pesar de haber denuncias de ONGs. Para el ministro falsas.

Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado hasta siete veces a España por no investigar denuncias de tortura. Para el titular de la cartera de Interior, “el hecho de que haya denunciado a España no quiere decir que España sea un país donde no se respeten los derechos humanos”.