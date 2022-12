Joaquín Sabina habla por teléfono con Pablo Iglesias, después de que Jordi Évole le llamara de forma inesperada. “Celebré mucho cuando aparecisteis. Para mí, si no hubierais aparecido, habría que haberos inventado”, le comenta el cantante. Lo único que le ha molestado, confiesa Sabina, es que Juan Carlos Monedero le dijera que se dedicara a cantar y no a opinar de política. El eurodiputado le defiende: “Monedero tiene una personalidad muy parecida a la tuya”.

Évole le propone al dirigente de Podemos poner al cantante de ministro de Cultura si llegan al poder. “No me metáis en la casta, por favor. Yo quiero decirle a Pablo que, aunque no me gusta el lenguaje bélico, si debe haber una trinchera... En primera línea no porque soy muy cobarde, pero en la retaguardia que me guarden un sitio en su trinchera”, comenta el cantante.