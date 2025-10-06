El jersey que la novia de Baena tejió y coló en la cárcel lo acompañó en su fusilamiento: "Cuando su hermana abrió su ataúd vio que lo llevaba puesto"

Maruxa y Xosé Humberto se vieron por última vez en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad. Él había sido torturado y ella negó conocerle ante la Policía. Pero su historia no acabaría aquí y de alguna manera, Maruxa lo acompañó en su fusilamiento y hasta después de su muerte.

Uno de los recuerdos más íntimos de los últimos días de Xosé Humberto Baena, el último fusilado del franquismo, es el jersey que Maruxa, su novia, tejió para él mientras estaba preso en la cárcel de Carabanchel. Se lo hizo llegar gracias a la mediación de Gomáriz. "La conversación que tuve más intensa con él, aunque fue corta, fue cuando su compañera mandó a la cárcel un jersey que había confeccionado para él", recuerda en este reportaje de Salvados el exmilitante del FRAP, camarada de Baena.

Maruxa y Gomárizcompartían abogado, lo que permitió que aquello fuera posible. "Él dijo que iba a meter un jersey para mí, que no era para mí, sino que era para él. Y, entonces, cuando recibí el jersey, fui inmediatamente a llevárselo", relata ante Gonzo. La reacción del joven, consciente del destino que se cernía sobre él aunque aún no había sido juzgado, fue breve y amarga: "Bueno, si no lo voy a poder ni siquiera utilizar".

Mucho después, ya en democracia, la hermana de Xosé Humberto fue testigo de un momento presenció algo que cerraba ese círculo: "Luego, después, cuando muchos años más tarde Flor Baena abrió su ataúd, vio que llevaba ese jersey. Es decir, lo que en un principio pensó que no le iba a hacer compañía, al final acabó acompañándole para la eternidad, porque era lo que llevaba puesto".

Las torturas y el cruel encuentro con Maruxa

Aquel jersey acompañaba al último fusilado del franquismo, ejecutado en septiembre de 1975 tras un consejo de guerra plagado de irregularidades. Para entender lo que ocurrió antes, basta con retroceder a los días previos a la condena. Baena dejó por escrito el relato de las torturas de las que fue víctima cuando se negó a declarar y consiguió sacarlo de la prisión de manera clandestina. Lo empujaban contra las paredes, lo levantaban del suelo para seguir pegándole, le estrellaban la cabeza contra un mueble metálico y le destrozaron el rostro hasta romperle una muela.

La sangre, la pérdida de visión del ojo izquierdo y la firma arrancada bajo tortura formaban parte de ese testimonio en el que asegura que la única prueba que había para declararle culpable, la firma en el escrito en el que admitía ser autor del atentado de la calle Alenza, le había sido arrancada por la fuerza.

Ese documento es el que el periodista Roger Mateos rescata en Salvados al leerlo en voz alta. Él, autor de 'El verano de los inocentes', ha investigado a fondo el caso y reconstruye en el programa uno de los episodios más brutales de su cautiverio. "En el momento en que detienen a Xosé Humberto, la Policía descubre que la chica que había sido detenida el 27 de mayo por la acción del banderín de enganche es su novia", cuenta. Acto seguido, llevaron a Maruxa hasta la Dirección General de Seguridad.

"Maruxa me contó que, cuando lo vio, estaba con un ojo que no podía abrir, todo negro, todo golpeado. Le preguntaban si lo conocía y ella aseguró durante todo el tiempo que no lo conocía. Y aguantó eso", narra Flor Baena, la hermana de Xosé Humberto, quien también presta su testimonio a este programa de laSexta. En ese momento, sus torturadores les invitaron a darse un abrazo. "Será el último que os podréis dar", les dijeron.

Gomáriz desvela lo que Maruxa le contó tiempo después: "Fue Baena hacia ella, ella se dejó medianamente abrazar y él le dijo algo al oído". Al parecer, ella cree que era "algo exculpatorio", pero "no lo entendió". Por fortuna, aquel jersey traspasó la frontera entre la vida y la muerte, cerrando la última conversación que a ambos les quedó pendiente.

