Itziar Goienetxea es la mujer de Xabier Alegría, un preso de ETA que está cumpliendo una condena de 12 años y nueve meses de cárcel por haber estado dentro del entramado de ETA. Sin embargo, Itziar afirma que está cumpliendo condena “por ser consejero del periódico ‘Egin’”.

Asegura que cada vez que va a ver a su marido, tiene que pasar “15 horas para ir y otras 15 para volver”, algo que no es de su agrado y que considera “una segunda condena”.

“La ley dice que mi marido tenía que hacer la condena al lado de donde vivimos, lo más cercano, y eso nunca ha pasado”, relata la mujer de Xabier Alegría. “El mayor problema es que muchas veces llegas y nos ponen pegas por todos sitios, a mí me ha pasado de ir con la cría con un año y medio y decirme que está castigado, que no podemos entrar en el vis”, asegura Itziar.

“Yo no quiero que sientan pena, no estoy aquí para dar pena. Estoy aquí porque me ha tocado ser un familiar, porque yo no he decidido ser familiar de un preso, me ha tocado”, responde Itziar cuando Jordi le preguntaba qué les diría a aquellos que no les diese lástima su historia.

“¿Ellos se han puesto en algún momento en mi piel? Yo sé que todas las víctimas no son iguales, pero yo también soy víctima”, afirma una Itziar que no quiere “que sientan pena” por ella y que quiere que su situación termine y que puedan vivir en su tierra.