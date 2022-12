Inés Arrimadas defiende que nunca gobernaría con Podemos, algo que llama la atención a Jordi Évole que le pregunta si ni siquiera gobernaría con ellos para frenar a la extrema derecha. La diputada de Ciudadanos se pregunta en ese momento "qué es la extrema derecha". Para que Montero le explique cuál es su definición, lee un par de frases de Torra y Junqueras.

"Se corre el riesgo de que la nación se deshaga como un azucarillo en un vaso de leche atenazada por la avalancha inmigratoria" y "los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles", son las dos frases que lee Arrimadas en Salvados. "¿Esto es extrema derecha?", se pregunta la líder de Cs en Cataluña.

"Inés, extrema derecha es las políticas que tú aplicas", le responde Montero. "Esa opinión no la tiene que tener solo alguien de extrema derecha y a lo mejor alguien de extrema derecha no tiene esa opinión. Ser de extrema derecha es estar en contra del aborto, estar en contra del divorcio, estar en contra del derecho de las mujeres… lo que propone Vox", defiende Montero.

Ante esta respuesta, Arrimadas asegura que para Irene Montero "la extrema derecha es todo el mundo que no piensa" como ella o no quiere pactar con ellos. "Si a Junqueras, pensando esto, lo puedes considerar de izquierdas, para mí la etiqueta de izquierdas y derechas ya no sirve para explicar la realidad", ha sentenciado Arrimadas.

