Ada Colau no ve sólo que el PSOE no quisiera arriesgarse en la lucha contra los desahucios por considerarla una política poco útil para el conjunto de sistemas financieros, la activista culpa al partido socialista de “agilizar desahucios” y lo compara con el PP. “Yo he estado en la plataforma Afectados por la Hipoteca, somos un movimiento de ámbito estatal, y me he confrontado en el PSOE a nivel municipal, autonómico y estatal. La respuesta ha sido la misma que la del Partido Popular”.

Además, explica que el partido no les ayudó a regular la dación en pago. “Llevamos hasta seis veces al Congreso propuestas de mínimos que se están haciendo en otros países para parar desahucios, para regular la dación en pago. El PSOE votó sistemáticamente en contra”.

A pesar de defender al partido socialista frente a los desahucios, Juan Carlos Rodríguez Ibarra se pone duro con los dirigentes de su partido. Y es que asegura en Salvados que en su partido no ve gente que representa lo que representa hoy en día Ada Colau. “Yo creo que mi partido hoy está dirigido por gente que viene de Juventudes Socialistas, con una experiencia política negativa. Es una carrera política que creo que no conduce a nada bueno.

A pesar de las críticas a los dos partidos mayoritarios, Jordi Évole rompe una lanza a favor de ambos y explica que hay barrios en Barcelona que en los últimos 30 años se ha reformado muchísimo y se han transformado para bien, gracias a los partidos tradicionales que han gobernado en los municipios. Sin embargo, Ada Colau cree que no todos los méritos se los tienen que llevar los partidos, ella cree que los movimientos ciudadanos tuvieron mucho que ver en ello.