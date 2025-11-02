Hoy, en Salvados, Gonzo investiga la fabricación de presuntas causas falsas contra ciudadanos rusos en España: "Rusia es un país infernal"

Esta noche, en laSexta, Salvados reconstruye el caso de Viacheslav Bykov, que vive escondido para evitar ser extraditado a su país, e investiga la fabricación de presuntas causas falsas contra ciudadanos rusos en España.

Salvados investiga la fabricación de presuntas causas falsas contra ciudadanos rusos en España, esta noche, a las 21:35 horas en laSexta. En esta ocasión, el protagonista del programa que dirige Gonzo será una sombra, un expolicía ruso que ha pasado más de tres años en prisión en España y que, ahora mismo, vive escondido.

Viacheslav Bykov es un hombre que huye de la justicia española, que mantiene sobre él una orden de busca, captura y entrega a Rusia. Bykov ha sido clave para desarticular una trama de extorsionadores en nuestro país de la que él mismo fue víctima. Con ayuda de los servicios secretos rusos, esta red extorsionaba a compatriotas en España: si no pagaban, les creaban casos falsos y pedían su extradición a Moscú. Esta es la historia de un laberinto del que parece imposible escapar. Y una muestra de lo que Rusia puede hacer incluso dentro de nuestras fronteras.

España, uno de los países con más presencia de agentes secretos rusos

Gonzo entrevista a Valery Postrigan, hijo de un político ruso encarcelado por Moscú y también reclamado por las autoridades rusas. Afirma que le persiguen porque su padre dio un mitin crítico con Putin. Escapó a España. Pero desde su país se emitió una orden a la Interpol para detenerlo y extraditarlo. Fue detenido por la policía y encarcelado. Postrigan denuncia haber sido extorsionado: o pagaba o le hacían volver a su país. Sabe que ni estando en España se puede considerar "a salvo". Solicitó asilo político. "En Rusia no hay reglas, no hay derechos humanos. Es un país infernal", asegura.

En la cárcel de Figueras coincidió con Viacheslav Bykov, que vive una situación parecida a la suya: "Él creía que el sistema judicial español lo protegería".

Javier Ruiz Blay es el abogado de Bykov en España. Le cuenta a Gonzo que su cliente era policía especializado en la lucha antidroga en Rusia. Haciendo bien su trabajo, desenmascaró a un narcotraficante y algunos agentes de los servicios secretos rusos que colaboraban con él. Las consecuencias fueron recibir amenazas y tener que huir a España.

Su abogado asegura que todo es una venganza de este narcotraficante y sus colaboradores, que consiguieron que la justicia rusa lo reclame supuestamente por haber introducido cocaína en el país. Le montaron una causa falsa. Y aunque logró demostrar en un juzgado de Málaga que sus acusaciones fueron fabricadas por una organización criminal con el objetivo de extorsionarlo, tanto la Audiencia Nacional como el ministerio de Asuntos Exteriores han dado el visto bueno a su extradición. Hoy vive escondido.

Gonzo habla también con Ferran Barber, periodista especializado en información procedente de Rusia y Elena Tanova, abogada rusa afincada en España especializada en defender a rusos con problemas legales en España derivados de causas falsas, acompañada de uno de sus clientes que no revela su identidad.

¿Hay agentes de los servicios secretos rusos operando en España? ¿Por qué la Audiencia Nacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores mantienen órdenes de extradición aún cuando se ha demostrado en un juzgado que la causa que originó la petición de extradición se ha creado fraudulentamente por redes de extorsión?

