El Gran Wyoming confiesa su "mala conciencia" como padre tras separarse: "Yo no soy una persona con mucha paciencia"

Gonzo y Wyoming dejan atrás los platós, los focos y las cámaras para mostrarse como realmente son: Fernando y Chechu, dos amigos que charlan sin guion en una mesa de bar sobre la vida, la familia y los hijos. El reportero de Salvados se reencuentra con quien fuera su jefe en 'El Intermedio' en el arranque de la nueva temporada del programa.

Durante la charla, ambos repasan sus rutinas y abren la puerta a un Wyoming más humano y menos televisivo. Uno de los momentos más íntimos llega cuando Gonzo lanza una pregunta sobre la paternidad:

"¿A los 70 años uno reflexiona sobre cómo ha funcionado como padre? (...) Por el trabajo, por la vida... igual no estabas tan presente como otros padres", plantea.

Wyoming admite que hubo una época en la que sintió "mala conciencia". Tras separarse de la madre de sus hijos, fueron ellos quienes se mudaron con él: "Yo no soy una persona con mucha paciencia", confiesa. "No llevaba bien el papel de policía".

Con el paso del tiempo, asegura, esa relación ha evolucionado con naturalidad. "Pertenezco a una generación en la que mis hijos son más o menos de mi onda", dice con una sonrisa. Y añade una imagen que resume esa complicidad: "Yo nunca me fui de fiesta con mi padre; con mis hijos sí, y les parece un planazo".

