Gonzo muestra el documento interno de Goodyear sobre los accidentes en España a varios camioneros: "Les pagaron para que no hablaran de ello"

El próximo domingo, laSexta emite un nuevo reportaje de Salvados. En esta ocasión, Gonzo investiga el 'caso Goodyear' a la par que la justicia francesa y sigue las huellas de los neumáticos de camiones defectuosos que habrían provocado cientos de accidentes en España.

El equipo de Salvados se pone en carretera para seguir el rastro de los camioneros que han visto su mayor miedo hecho realidad: "que reviente la rueda de la dirección". Gonzo ahonda en el 'caso Goodyear' en este programa de estreno de la nueva temporada que podrá verse el próximo domingo en laSexta y del que ofrecemos un adelanto en el vídeo sobre estas líneas.

Ocurrió también en Francia, en toda Europa, y con el mismo neumático de la misma marca. Cientos de camiones sufrieron accidentes en el continente por culpa de unas ruedas defectuosas. "¿Ellos lo sabían?", quiere saber el periodista. "Por eso lo denuncio", responde un transportista.

La estrategia de la empresa estadounidense fue dar la callada por respuesta o incluso, en algunos casos, defender que había sido un pinchazo. Todo habría quedado silenciado de no ser por el empeño de una mujer francesa en saber cómo murió su marido. Ella descubrió un documento interno de la marca. El documento que Gonzo muestra a los conductores: "Es una lista con todos los camiones que en España tuvieron accidentes con esos neumáticos y cómo Goodyear les pagó dinero para que no hablaran nunca de ese tema".

"Miran más por el dinero que por la vida de la gente", lamenta uno de ellos. "¿Qué les dirías a los responsables de Goodyear que han tapado todo esto?", pregunta a otro. "Que les reviente una goma, pero que no les pase nada", responde con sinceridad.

Este documento cambió el destino judicial del caso y la justicia francesa intervino tras su hallazgo. Ahora se enfrenta al riesgo de ser condenada a pagar una multa equivalente al 10% de su facturación.

