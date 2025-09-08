Gonzo entrevista al conductor del Alvia que descarriló en Angrois dejando 80 muertos: "No había bajado del tren y ya estaba todo en la prensa"

Francisco José Garzón Amo es el maquinista del tren que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013, un accidente que causó 80 muertes. El próximo domingo, Gonzo contará con su presencia en Salvados, además de con la de algunos supervivientes.

"Aparecían mi nombre y mis apellidos completos, mis fotos... No me había bajado del Alvia y ya estaba todo en la prensa. ¿Quién filtró todo eso?", se pregunta Francisco José Garzón Amo en Salvados. Gonzo entrevista este domingo al maquinista del tren de Santiago de Compostela que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013. Un accidente que provocó 80 muertes y dejó 148 heridos.

El conductor, que no suele aparecer en medios de comunicación, rememora en el programa de laSexta cómo fue el momento del accidente. "Era una curva de 80. Iría a 200 o así", reconoce en este breve avance del próximo programa. "Yo noté que el tren se empezaba a tambalear", relata ante las cámaras uno de los supervivientes. "Noté que aquello se movía. Pensé que me mataba", recuerda otra de las personas que viajaba en ese tren aquel día.

"El batacazo fue bestial" y así lo muestran las tremendas imágenes recogidas por las cámaras de seguridad. Todos pensaron, incluido el maquinista, que no iba a haber supervivientes. Pero, ¿quién, quiénes o qué fue el responsable del accidente?

"De la estación de Angrois fuiste en coche patrulla. ¿No te atendió nadie antes?", pregunta sorprendido Gonzo al maquinista. "Iban a por mí", responde él. Algunos de los supervivientes, sin embargo, apuntan a otra dirección: la desactivación de uno de los sistemas de seguridad para evitar retrasos. "Había un interés económico de no perder contratos de alta velocidad [...] Los dos grandes partidos tuvieron que ver en esto", sentencia una de ellas.

Francisco José afirma que no tiene "miedo a nada": "Tengo la conciencia tranquila y si tengo que entrar yo (en la cárcel) pues entro yo, pero quiero que se sepa todo, que haya justicia".

Salvados: el maquinista del Alvia, este domingo en laSexta a partir de las 21:35 h.