Gonzo, al abogado de un ciudadano ruso que vive en una "película de espías bastante real": "Es víctima de una venganza de agentes secretos"

Su cliente era un policía especializado en la lucha antidroga que por hacer bien su trabajo tuvo que huir de Rusia. Ahora, él es su abogado y vive en "una película de espías bastante real". Cuenta su historia el próximo domingo, en Salvados.

El próximo domingo, en laSexta, Salvados estrena el reportaje de investigación 'Notificación roja', un "thriller real" que Gonzo llega a conocer de primera mano gracias a los testimonios de un ciudadano ruso que ha huido a España y de un abogado español que defiende a uno de sus compatriotas.

Su cliente, cuenta el letrado, "era un policía especializado en la lucha antidroga". "Por hacer bien su trabajo, dos de sus compañeros acabaron en prisión y él tuvo que huir". "Es decir, tu cliente es víctima de una venganza de agentes secretos rusos", resume el periodista.

"Es algo de película, pero es bastante real", asegura el abogado en este adelanto del nuevo programa de Salvados que se estrena el próximo domingo, 2 de noviembre.

En esta temporada de Salvados...

El Gran Wyoming inauguró la nueva temporada de Salvados, que ha contado con invitados destacados como Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. El programa también ha repasado algunos de los capítulos más sobrecogedores de la historia reciente de España, entre ellos el accidente del Alvia en 2013 o la fuga de varios boinas verdes de la COE en 1994. Además, ha recuperado la historia de Xosé Humberto Baena, el último ejecutado del franquismo, y ha explorado el hasta ahora poco conocido en nuestro país Caso Goodyear.

Después de viajar a Jordania para investigar la situación en la Franja de Gaza y adentrarse en el universo de las estafas telefónicas, Gonzo vuelve con un nuevo reportaje de investigación.

