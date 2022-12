“Imaginemos que no le gusta esta Constitución, lo que le gustaría sería otro marco de juego. Para establecer otro marco de juego hay un procedimiento previamente aceptado, salvo que me diga que ni los representantes ni los representados de Cataluña quieren aceptar el mecanismo para cambiar las reglas de juego. Estoy seguro de que usted nunca incumplirá la legalidad vigente”, ha dicho Felipe González a Artur Mas.



“Este es mi propósito y mi compromiso. En el Parlamento catalán acabamos de aprobar una iniciativa que ya se ha mandado a las Cortes españolas para que nos transfieran, de acuerdo con la Constitución, la capacidad de organizar un referéndum que no tendría un valor jurídico estricto ni un valor vinculante estricto” ha asegurado Artur Mas.

En este sentido, el líder de CIU asegura: “Yo al presidente Rajoy le decía ‘si vosotros consideráis que es un coste inasumible para vosotros, el hecho de que nos podáis transferir la capacidad de hacer ese referéndum, pues nosotros vamos a aprobar una ley de consultas en el Parlamento catalán. De consultas, no de referéndum. No nos la impugnéis. Dejadnos que hagamos la consulta’. Conoceremos la opinión democrática del pueblo catalán y a partir de ahí nos tendremos que sentar a hablar y a ver qué solución le encontramos a esa aspiración que tiene el pueblo catalán”.